內地限電再起 發改委：確保能源電力供應安全

內地多地持續高溫天氣帶動電力負荷激增。四川、江蘇、浙江、安徽等地相繼啟動有序用電模式，提倡節約用電，要求工業企業錯峰生產「讓電於民」。

國家發改委新聞發言人金賢東指，今年入夏以來，全國用電需求持續走高，加上來水偏枯，水電出力不足等原因，電煤供應保障持續面臨較大壓力。下一步，國家發改委將繼續狠抓電煤中長期合同履約監管等，確保能源電力供應安全。

8月全國日均耗煤816萬噸 按年增15%

發改委公布數據顯示，在8月1日至14日，全國統調電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%；其中，8月3日耗煤849萬噸，創歷史新高。

發改委指，受持續性大范圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，1至7月份全國規模以上工業發電4.77萬億千瓦時，按年增長1.4%，增速比上半年加快0.7個百分點。7月份，全國發電量8059億千瓦時，按年增長4.5%，增速比上月加快3.0個百分點。

分品種看，火電由降轉增，按年增長5.3%﹔由於來水偏枯，水電增長2.4%，增速比上月放緩26.6個百分點﹔風電增長5.7%，增速比上月放緩11.0個百分點﹔核電下降3.3%，降幅比上月收窄5.7個百分點﹔太陽能發電增長13.0%，比上月加快3.1個百分點。

金賢東指出，國家發展改革委指導督促有關地方和企業加快釋放煤炭先進產能產量，全力做好電煤中長期合同簽訂履約工作，著力加強運輸保障，推動電煤供應保障取得積極成效。上半年，全國煤炭產量增長11%﹔7月份以來，全國煤炭日均調度產量處於1240萬噸左右的較高水平﹔近期，統調電廠存煤最高達到1.75億噸，按年增加7400萬噸﹔目前，電煤中長期合同總體已實現全覆蓋。

加快釋放煤炭先進產能 做好電煤中長期合同履約

金賢東表示，下一步，國家發展改革委將充分發揮煤電油氣運保障工作部際協調機制作用，進一步壓實地方和企業能源保供主體責任，加快釋放煤炭先進產能產量，著力做好電煤中長期合同履約，確保能源電力供應安全。

一是加強督促落實，各產煤省區已簽訂煤炭安全保供責任書，將指導督促落實煤炭生產和電煤供應等任務。二是加快產能核准、核增等手續辦理，及時協調解決突出問題，推動先進產能加快釋放。

三是狠抓電煤中長期合同履約監管，適時組織開展履約核查，常態化開展不履約案例歸集核查工作，確保合同履約到位。四是加強電煤中長期合同運輸保障，優化調度組織，最大限度發揮鐵路運輸效率，盡可能多地保障電煤運輸。

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責任編輯：蒯宇澄