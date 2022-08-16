長三角GDP佔全國比重逐年上升 六城已提出「萬億」目標

內媒報導，上海、江蘇、浙江、安徽一市三省年度地區生產總值（GDP）合計佔中國國內生產總值的比例逐年上升，由2019年的23.94％增至2021年的24.14％。在長三角區域內，江蘇常州、徐州、揚州、浙江溫州、紹興、嘉興等六城，已提出GDP萬億（人民幣，下同）目標。

澎湃新聞梳理經濟統計數據報導，去年長三角地區實現生產總值27.61萬億元，區域內41個城市雁陣而列。「頭雁」上海的經濟總量邁上4萬億台階（4.32萬億），人均超過17萬元；財政平衡率達到92.2％，在31個省份中大幅領先。

長三角「萬億城市」數量佔全國三分之一

「最強地級市」蘇州GDP突破2萬億（2.27萬億），其規模以上工業總產值已在4萬億以上。加上杭州、南京、寧波、無錫、合肥、南通，長三角經濟體量過萬億的城市共8個，佔中國大陸「萬億城市」數量的三分之一。

通觀全域，去年長三角城市GDP 8000億至萬億的區間出現了兩個城市，江蘇一南一北的常州（8808億）、徐州（8117億）同年達到「準萬億」——經驗上，一個地區的經濟總量突破8000億後，有望在兩三年內超萬億。據兩市今年的政府工作報告，今後五年常州的目標之一是地區生產總值突破1.2萬億，徐州要保持快於全省的發展態勢，躋身萬億級城市行列。

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此外，浙江溫州（去年7585億）、紹興（6795億）、嘉興（6355億）今年也已提出「十四五」末或未來5年實現萬億級生產總值或GDP破萬億；江蘇揚州（6696億）提出5年後在確保8000億的基礎上向萬億邁進，入列「萬億俱樂部」。

雁陣另一端，皖南名城黃山市常住人口133萬，是長三角人口最少的設區市之一。該市以文旅業等為代表的第三產業增加值佔GDP的比重（56.6％）在區域內僅次於上海和三省省會，去年經濟增長9.1％，總量達到957億元。

報道指，在長三角區域內，經濟增長從核心城市向中心城市，再向外圍城市漸進擴散，顯示產業正有序實現梯度轉移，創新資源分布趨向均衡。

責任編輯：易燕丹

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