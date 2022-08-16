▲ 美國斷供這軟件 中國芯片製程3納米止步？

美國商務部上周發佈新規，禁止對中國出口設計先進芯片所必須的EDA 軟件，禁令8月15日起生效。EDA軟件有「芯片之母」之稱，中國目前僅有部分國產EDA軟件可支持5納米製程，但無法支持3納米製程。美國EDA禁令會否令中國芯片製程在3納米止步？中國又如何突圍？

美國是次對華禁運設計GAAFET（全柵場效應晶體管）結構集成電路所必須的EDA（電子設計自動化）軟件。《新京報》指出，GAAFET技術被認為是芯片製造工藝向3納米及更先進節點邁進的基礎。

中國大陸在芯片產業下游的封裝、測試領域站穩陣腳，已實現5納米產品的工藝和認證，然而在中上遊設計、製造領域競爭力較弱，工藝僅及14納米，中芯國際早前傳出突破的亦僅7納米，與國際目前最先進的2納米仍有很大差距。

美國斷供先進EDA，或導致中國大陸芯片設計止步於3納米製程。中國並非沒有發展國產EDA，華大九天、概倫電子、國微集團等多家上市公司，國產EDA的市場份額已經超過10%，惟EDA國產化仍存在諸多挑戰。

一方面，中國EDA企業數量少，且在工具鏈覆蓋和先進製程工藝支持方面還存在不足。國內EDA廠商數量僅有20餘家，而EDA工具鏈非常龐雜，涵蓋設計、仿真、驗證、製造等流程，一站式方案供應能力嚴重不足。此外，國產EDA尚無法全面支持3納米及以下製程工藝，僅個別廠商的部分產品可以支持5納米製程工藝。

另一方面，與光刻機等芯片製造關鍵裝備類似，EDA產品的演進也是與其他產業鏈企業協同合作的結果，有賴於產業鏈上下遊的支持。處於弱勢地位的國產EDA供應商很難獲得頭部芯片製造企業的最新技術和參數支持，因此也無法大規模開展前瞻技術的佈局。

此外，投入不足和人才匱乏也是長期困擾國產EDA全面發展的重要原因。美國新思科技（Synopsys）2020年研發投入約12.8億美元，華大九天營收僅約為4.15億元，研發投入1.8億元，只是Synopsys的零頭。Synopsys在全球擁有約1.2萬名研發人員，華大九天只有約500人。

但突破封鎖並非不可能，中國芯片行業破除美國EDA封鎖有多種策略。

人們最容易想到的，是以國產化來替代，但是全面國產化不一定是最好選擇。

芯片產業的產業鏈很長且技術系統極為複雜，難以將所有的原材料、工具軟件、基礎設備、生產線都國產化。這樣做也意味打破與全球芯片產業的供應關系、資金流動、技術流動，中國會承受巨額的研發費用和非常高的失敗風險。

另外一種策略是，中國芯片業能夠在某一些EDA核心部件和重要功能方面取得突破，或者成為主流EDA核心部件的供應商，如果這一步成功了，戰略博弈的天平就會向中國傾斜。當然，這有賴於EDA的原始創新，而且難度更大，但這種創新意義重大。

美國近期芯片法案相關舉措，集中對華限制先進技術和產能，但未波及成熟而更普及技術，《新京報》稱，這也表明美國非常謹慎，在對華阻斷先進技術的同時，也在極力避免破壞現有的產業生態，防止衝擊現有產業鏈，因為美國自身可能也承受不了這種衝擊。

這表明美國角力的重點放在了科技競爭範疇，核心意圖是阻礙中國高科技領域的發展，而非直接阻斷中美之間的經貿聯繫。回應科技競爭最有力的方式是創新，唯有創新才能夠真正破除技術封鎖。

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責任編輯：連兆鋒