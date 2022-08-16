高溫致缺水 重慶一縣城供水僅夠用10天啟用備用水源

今年7月以來重慶城口縣高溫連續9天，創64年來之最。由於氣候乾旱偏重，縣城供水水源三合水庫蓄水量47.39萬立方，僅能滿足縣城人口10天左右的用水需求，本月啟用備用水源。

據澎湃新聞報道，當地水利局表示，導致農村供水保障不足，普遍存在水源減小導致農村供水量減小或不足的情況，影響農村供水人口約4萬人。

目前仍有葛城街道、巴山鎮、修齊鎮、坪壩鎮、廟壩鎮、雙河鄉、龍田鄉等7個鄉鎮街道約9300多人農村飲水安全難以充分保障，特別是巴山鎮、坪壩鎮、龍田鄉等鄉鎮部分地區水源幾乎完全干枯，約400多人需通過送水方式保障生活。

▲ 高溫致缺水 重慶一縣城供水僅夠用10天將啟用備用水源

水利局表示，受高溫干旱天氣影響，該縣農業產業受災較重，根據五個自動土壤水分觀測站監測結果顯示，該縣土壤中度缺墑。農業受災面積約1.8萬畝，直接經濟損失約1100多萬元人民幣。

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城口縣水利局局長馮躍說，受三合水庫蓄水量減少影響，城口縣將於本月20日啟用備用水源羊耳壩水庫，該水庫儲備水源有200萬立方，能保障縣城人口較長一段時間的用水需求。

此外，城口縣委宣傳部視頻賬號「城口發布」8月13日發布視頻，號召城口人民「節約用水、迫在眉睫」。

責任編輯：李冰琪