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浙江湖州出招穩樓市 鼓勵國企收購困難房企滯銷房

經濟脈搏 16:27 2022/08/16

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內地多城出招穩樓市、保交樓，其中浙江湖州發佈通知提出，鼓勵國企收購困難房企滯銷房。相關措施比較少見，整體而言有利於緩解開發商資金鏈緊張的情況。

浙江省湖州市房地產市場平穩健康發展聯席會議辦公室發布《關於持續促進我市房地產平穩健康發展的通知》，提出對困難房地產企業的滯銷房，鼓勵國有企業收購，作為保障安置用房等。

《通知》還表示降低預售申請條件，中心城市範圍內，對分期申請預售的項目，單次申領預售建築面積從不少於2萬平方米，調整為不少於1萬平方米（土地出讓合同有約定及尾期除外）。同時對宗地面積較大、開發周期較長的房地產開發項目，允許採取分期分批竣工驗收、土地復核。相信能讓商品房更快入市，有助於房企快速回籠資金，以及降低市場風險和開發商資金壓力。

廊坊全面取消限購限售 環京樓市有望復甦？

【中國樓市】縣城樓市低迷 多地鼓勵農民進城買房 

此外，中央政治局力促「保交樓」，《通知》也提及加大風險項目處置力度，表示經市全力促進房地產持續平穩健康發展專班認定的出險項目，參照恆大項目風險處置方式，對稅收等政策提供支持。

統籌項目間資金使用方面，對本地區同一個出險房地產開發企業的項目，適當放寬資金使用限制，允許項目資金在本地區內不同項目間統籌使用，確保被調出資金的項目在「保交樓」無風險、償還房地產開發貸款、併購融資，且留足至產權辦理所有費用的基礎上，盈餘資金可支持其他項目風險處置。

責任編輯：易燕丹

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