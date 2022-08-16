中央17部委發布谷生育措施 包括住房政策向多子女家庭傾斜

國家衛生健康委、國家發展改革委等17部門今日（16日）發布進一步完善積極生育的支持措施，包括住房政策向多子女家庭傾斜、優化生育休假制度、提升托育服務質量等措施。

據澎湃新聞報道，國家衛生健康委等發布《關于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》。意見要求，深入實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，完善和落實財政、稅收、保險、教育、住房、就業等積極生育支持措施，落實政府、用人單位、個人等多方責任。

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其中在住房方面，住房政策向多子女家庭傾斜，在繳存城市無自有住房且租賃住房的多子女家庭，可按照實際房租支出提取住房公積金；對購買首套自住住房的多子女家庭，有條件的城市可給予適當提高住房公積金貸款額度等相關支持政策。

▲ 中央17部委發布支持生育指導意見，包括住房政策向多子女家庭傾斜

同時在生育方面，意見還要求加強生殖健康服務。擴大分娩鎮痛試點，規範相關診療行爲，提升分娩鎮痛水平。指導推動醫療機構通過健康教育、心理輔導、中醫藥服務、藥物治療、手術治療、輔助生殖技術等手段，提高不孕不育防治水平。推進輔助生殖技術制度建設，健全質量控制網絡，加強服務監測與信息化管理。

此外，意見還鼓勵實行靈活的工作方式。用人單位可結合生產和工作實際，通過與職工協商，採取彈性上下班、居家辦公等工作方式，為有接送子女上下學、照顧生病或居家子女等需求的職工提供工作便利，幫助職工解決育兒困難。

責任編輯：李冰琪