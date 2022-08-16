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李克強主持經濟大省主要負責人座談會：合理加大宏觀政策力度（更新版）

經濟脈搏 20:11 2022/08/16

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國務院總理李克強今日（16日）在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人經濟形勢座談會。他在會上指出，要深入實施穩經濟一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。各省要多想辦法促消費，盤活專項債債務限額空間，擴大有效投資並帶動消費。

央視新聞報道，李克強稱，穩經濟也是穩財源。財政淨上繳中央的省要完成上繳任務。各省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保障財政收支平衡和基層「三保」（即保基本民生、保工資、保運轉）。

李克強說，6月經濟企穩回升，7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。勢要起而不可落。必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎。

他指出，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都占全國四成以上。經濟大省要勇挑大梁，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。

李克強主持經濟大省主要負責人座談會：合理加大宏觀政策力度

李克強還要求，勇於探索改革，深化「放管服」改革，更大激發市場活力和社會創造力。推進高水平對外開放，穩外貿穩外資，實現互利共贏。

中共中央政治局委員、廣東省委書記李希和廣東省長發了言，江蘇、浙江、山東、河南、四川省長視頻發言。

發改委：宏觀政策要積極擴需求 既要有力又要合理適度

國家統計局：需求不足對經濟制約大 保持在合理區間仍有挑戰

中國7月經濟出現回踩凸顯經濟面臨的壓力。15日公佈的7月經濟數據，工業和消費按年增速再度放緩，房地產投資降幅進一步擴大。分析人士預計，未來數月中國經濟能料依然疲弱，三季度經濟前景添壓，宏觀政策需進一步發力。

7月底召開的中共中央政治局會議明顯淡化了5.5%的年度經濟目標，但並不意味著放棄經濟增長，會議依然「要求保持經濟運行在合理區間」，還要「力爭實現最好結果」，並特別提到有條件的省份要力爭完成預期目標。

責任編輯：李冰琪

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