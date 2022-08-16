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因新疆棉風波遭抵制 H&M時隔16個月重返天貓商城

社會熱點 20:34 2022/08/16

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瑞典服裝品牌H&M去年表態拒用新疆棉花後，在阿里巴巴集團旗下購物平台「天貓」的官方店舖遭下架。經過16個月，其綫上店舖周一（15日）確認已經重啟。但在其他內地網絡平台，例如百度地圖和消費評論網站大眾點評網上，仍找不到H&M。

據路透社消息，內地網路使用者率先發現H&M綫上店舖重開，但目前還不清楚H&M店舖為何得以重新上架。

彭博社另引述知情人士稱，H&M一直在與阿里巴巴就重回天貓平台進行每周會談。品牌方面和阿里巴巴暫未回應有關事件。

受疫情和抵制影響 H&M永久關閉上海旗艦店

美國服裝企業GAP內地多城撤店 連滅火器也賣

去年3月，H&M發布聲明，對新疆少數民族被強迫勞動和受宗教歧視的報道表示關切，宣布停止重新疆採購棉花，成為中國抵制洋貨活動的目標，其綫上店舖也被天貓、京東等多個平台下架，在中國只能透過自家網站和微信小程序銷售產品。

中國外交部則多次強調，所謂新疆存在侵犯人權行為，是徹頭徹尾的謊言，個別反華勢力藉此抹黑中國形象。

H&M於2007年進軍中國市場，在上海開設首家旗艦店，此後迅速擴張。截至去年初，在中國本土展店超過500家。惟受到抵制浪潮及疫情封控影響，品牌方今年6月表示，永久關閉上海市中心的旗艦店，官網最新顯示，品牌在內地只剩下375家分店。

責任編輯：易燕丹

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