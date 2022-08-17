【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面

內地多地持續高溫，電力負荷激增。四川等省份相繼採取限電措施，富士康成都廠、寧德時代四川電池工廠等工業企業停產。四川是水電大省，為何會缺電到如此地步？

最主要的直接原因：今年極為異常的高溫干旱

國網四川省電力公司相關負責人介紹稱，8月7日開始，四川迎來嚴峻的高溫干旱災害性天氣，預計還將持續一周左右的時間，面臨歷史同期最高的極端高溫、歷史同期最少的降水量、歷史同期最高的電力負荷三「最」疊加的局面。

從全國來看，目前所有電力入川通道已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大；從省內來看，本輪高溫干旱極端災害天氣已造成全省15個市（州）嚴重受災，7月水電來水偏枯4成、8月以來偏枯達5成，水電日發電量大幅下降，供電支撐能力大幅下跌；從供需來看，持續高溫導致降溫負荷激增，疊加水電來水嚴重偏枯，電力供需形勢極度緊張。

一邊棄水一邊缺電 電力行業有結構性問題

此外，還有「棄水」問題。據國家能源局統計，2020年全國水電「棄水」主要發生在四川，四川又主要集中在大渡河干流，約占全省「棄水」電量的53%。

「棄水」專指在水電站發電能力下可用來發電而因各種原因所致，實際未用於發電的水量。

一邊在「棄水」，一邊又缺電，這種矛盾反映出四川電力行業的結構性問題。四川省能源局有關負責人2021年受訪時解釋，四川水電「棄水」主要發生在汛期，缺電主要是因水電先天不足、「豐余枯缺」導致的冬季季節性缺電，以及成渝地區雙城經濟圈加快建設帶來的成都及其周邊的區域性缺電。

《2021年四川電力市場運營報告》提出，隨著四川經濟社會進入新一輪高速發展期，未來幾年電力需求將呈穩步上升趨勢，電力供需形勢將由「豐余枯缺」加快向「豐枯均缺」轉變。

國網四川省電力公司董事長譚洪恩2020年受訪時呼籲統籌電源和電網建設步調。他說，由於四川資源稟賦和環境容量因素影響，成都都市圈難以再發展燃煤等化石能源發電廠。受現有四川電網500千伏送出通道能力限制，如果不新增特高壓交流通道，預計從「十四五」中期開始，成都都市圈用電缺口將逐年擴大。如果電網建設跟不上，四川很可能出現一邊甘孜、阿壩水電等清潔能源「窩電」送不出，一邊成都等負荷中心缺電用不上的情況。

電力自用和外送的矛盾

四川是「西電東送」的重要送出端，據國網四川電力公司數據，截至2022年6月，四川電網已累計向華東、西北、華北、華中、重慶和西藏等輸送電量1.35萬億千萬時。

那麼能否將水電全部用於本地消納，不外送了？答案是不可以。國網四川電力公司的一篇文章稱，四川作為全國水電基地，按照國家「西電東送」戰略，四川的梯級大型電站均由國家統籌安排開發和消納。其電量在全國範圍內統籌分配，省內、省外有固定的分配比例，並不是四川優先消納，多餘電量才外送。

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責任編輯：尹航

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