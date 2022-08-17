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習近平赴遼寧錦州考察調研 談及共同富裕和東北振興（組圖）

國情動向 11:01 2022/08/17

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新華社公布，周二（16日）下午，中共總書記習近平在遼寧省錦州市考察調研。習近平提到，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕、皆大歡喜。他又指，對東北振興充滿信心。

習近平在錦州市先後考察了遼沈戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼沈戰役勝利進程，聽取遼寧省防汛工作和當地加強生態環境修復保護情況介紹，並就做好防汛工作、提高災害防禦能力作出重要指示。

習近平在考察小淩河和女兒河環境綜合整治情況時，聽取了遼寧今年防汛救災情況匯報，要求當地各級黨委和政府抓細抓實各項防汛救災措施，妥善安置受災群眾，確保人民群眾生命安全，做好災後恢復重建規劃，幫助受災群眾盡早恢復正常生産生活。

在東湖森林公園調研時，習近平同正在休閒娛樂的市民親切交流。習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕、皆大歡喜。黨的十八大以來，黨中央實施深入推進東北振興戰略，要繼續搞好，加快産業結構調整，適應新時代改革發展要求，我們對東北振興充滿信心。

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責任編輯：尹航

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新華社 習近平 中國共產黨 共同富裕 國防

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