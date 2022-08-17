秦剛：中方正處理佩洛西訪台的嚴重後果 美方應汲取教訓

駐美大使秦剛再指責美國縱容眾議長佩洛西竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權，危害台海和平穩定，並指民進黨當局和美國正試圖改變台海「現狀」，推行「漸進式台獨」，掏空一個中國原則。他指中方目前正在處理佩洛西訪台帶來的嚴重後果，警告美國汲取教訓，不要低估中國捍衛主權的決心和能力。

秦剛周二（16日）在華盛頓接受路透社、美聯社、彭博社、《華爾街日報》等各大媒體的聯合採訪，他指，佩洛西竄訪中國台灣地區是徹頭徹尾的政治挑釁和鬧劇。為避免這場強加於中國的危機，中方已作出了最大程度的外交努力，並警告中方必然會作出堅決有力的回應，遺憾的是美方聽不進去。

中方的舉措堅定、有力、適度，中方軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義，根本不需要「藉口」，美方不應感到意外。美方聲稱中方改變「現狀」，但最基本的事實是，台灣是中國領土，台灣問題完全是中國內政。

佩洛西訪台後果嚴重，勿再低估中國捍衛主權能力

他批評改變「現狀」的是「台獨」分裂勢力和美方，蔡英文當局極具欺騙性和迷惑性，一再「倚美謀獨」，推行「漸進式台獨」，大搞「去中國化」；美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，在一個中國政策中塞入「與台灣關係法」等單方面炮製的私貨，還多次售台武器，公然叫囂協防台灣。

秦剛又指，我們目前正處理佩洛西訪台帶來的嚴重後果，希望美方從中汲取深刻教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不要再低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，停止進一步加劇局勢緊張的言行，停止「以台制華」，不要讓「台獨」分裂勢力在危險的道路上愈走愈遠。

官媒：美國稱中方試圖改變現狀，是賊喊捉賊

中國官媒《人民日報》發表評論文章，反駁美國批評中國試圖改變台海現狀的指控，強調 一個中國原則是對台海現狀的清晰界定，違背、挑戰一個中國原則就是改變台海現狀。 佩洛西竄台前後，美方自欺欺人地稱訪台不違背美國一個中國政策，又肆無忌憚地誣稱中國改變現狀， 這些謬論完全是賊喊捉賊。

面對美方改變台海現狀的挑釁行徑和美台加緊勾連的破壞舉動，中方不得不採取捍衛國家主權和領土完整的反制措施。台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一中的事實和現狀清清楚楚。美方應言行一致，將不支持「台灣獨立」、不尋求改變台海現狀的承諾落到實處，停止在一個中國原則上操弄陰謀和伎倆。

責任編輯：陳建錫