  • 29°C
香港時間 : 2022817日 (三) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秦剛：中方正處理佩洛西訪台的嚴重後果 美方應汲取教訓

國情動向 11:12 2022/08/17

分享：

分享：

駐美大使秦剛再指責美國縱容眾議長佩洛西竄訪台灣，嚴重侵犯中國主權，危害台海和平穩定，並指民進黨當局和美國正試圖改變台海「現狀」，推行「漸進式台獨」，掏空一個中國原則。他指中方目前正在處理佩洛西訪台帶來的嚴重後果，警告美國汲取教訓，不要低估中國捍衛主權的決心和能力。

秦剛周二（16日）在華盛頓接受路透社、美聯社、彭博社、《華爾街日報》等各大媒體的聯合採訪，他指，佩洛西竄訪中國台灣地區是徹頭徹尾的政治挑釁和鬧劇。為避免這場強加於中國的危機，中方已作出了最大程度的外交努力，並警告中方必然會作出堅決有力的回應，遺憾的是美方聽不進去。

中方的舉措堅定、有力、適度，中方軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義，根本不需要「藉口」，美方不應感到意外。美方聲稱中方改變「現狀」，但最基本的事實是，台灣是中國領土，台灣問題完全是中國內政。

佩洛西訪台後果嚴重，勿再低估中國捍衛主權能力

他批評改變「現狀」的是「台獨」分裂勢力和美方，蔡英文當局極具欺騙性和迷惑性，一再「倚美謀獨」，推行「漸進式台獨」，大搞「去中國化」；美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，在一個中國政策中塞入「與台灣關係法」等單方面炮製的私貨，還多次售台武器，公然叫囂協防台灣。

秦剛又指，我們目前正處理佩洛西訪台帶來的嚴重後果，希望美方從中汲取深刻教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不要再低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，停止進一步加劇局勢緊張的言行，停止「以台制華」，不要讓「台獨」分裂勢力在危險的道路上愈走愈遠。

官媒：美國稱中方試圖改變現狀，是賊喊捉賊

中國官媒《人民日報》發表評論文章，反駁美國批評中國試圖改變台海現狀的指控，強調一個中國原則是對台海現狀的清晰界定，違背、挑戰一個中國原則就是改變台海現狀。佩洛西竄台前後，美方自欺欺人地稱訪台不違背美國一個中國政策，又肆無忌憚地誣稱中國改變現狀，這些謬論完全是賊喊捉賊。

面對美方改變台海現狀的挑釁行徑和美台加緊勾連的破壞舉動，中方不得不採取捍衛國家主權和領土完整的反制措施。台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一中的事實和現狀清清楚楚。美方應言行一致，將不支持「台灣獨立」、不尋求改變台海現狀的承諾落到實處，停止在一個中國原則上操弄陰謀和伎倆。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 國防 軍事 台獨 制裁 民進黨 蔡英文 佩洛西 台灣海峽

下一篇文章

習近平赴遼寧錦州考察調研 談及共同富裕和東北振興（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【台海局勢】新加坡副總理黃循財警告：美中可能無意間陷衝突
【台海局勢】新加坡副總理黃循財警告：美中可能無意間陷衝突
美國斷供這軟件 中國芯片製程3納米止步？
美國斷供這軟件 中國芯片製程3納米止步？
美議員訪台後解放軍軍演 美國務院：議員訪台符一中政策
美議員訪台後解放軍軍演 美國務院：議員訪台符一中政策
【中美角力】王毅：美方每次公然挑釁 中方必作正當反應
【中美角力】王毅：美方每次公然挑釁 中方必作正當反應
中央台辦制裁「台獨」頑固分子 包括蕭美琴等禁入大陸和港澳（第二版）
中央台辦制裁「台獨」頑固分子 包括蕭美琴等禁入大陸和港澳（第二版）
大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌
大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款