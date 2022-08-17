【中國樓市】安徽一地發布倡議書 公職人員要發動親友購房

多地為救樓市頻出招。安徽省宿州市泗縣發布《關於共創房地產業繁榮的倡議書》中提到，廣大公職人員要發動親友以實際行動參與購房，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行。

泗縣發布的《關於共創房地產業繁榮的倡議書》內容如下：

一、廣大房地產開發企業要勠力同心，勇擔重任、大膽作為，積極應對市場變化，主動擠壓泡沫，優惠居民購房，共同開創全縣房地產業新局面。

二、廣大公職人員要積極響應，帶頭抵制安置房違規交易，發動身邊親友以實際行動參與到購房活動中來，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行。

三、廣大群眾朋友要抓住時機，合理調整購房需求，結合實際擴大房地產業相關消費，早日實現「互利共贏」。

《倡議書》顯示，近年隨著城市化建設的快速發展，房地產業在保障民生、促進經濟平穩較快發展等方面起著舉足輕重的作用。目前，泗縣城區的32個房地產項目，兼具環境優美、生活宜居、交通暢通、就醫就學便捷等優勢，同時更有金融支持、公積金貸款、購房入學、人才引進購房補貼等系列惠民、惠企政策支持。

在此之前，還有多個縣城推出優惠措施，鼓勵農民進城買房。但專家認為，這對當地樓市去化影響有限。

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責任編輯：尹航

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