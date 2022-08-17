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【中國樓市】湖南一縣委書記號召幹部帶頭購樓：買了三套買四套（有片）

社會熱點 11:31 2022/08/17

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內地縣城樓市去庫存壓力大，湖南常德市石門縣的委書記鼓勵幹部帶頭購房，號召大家「買了三套買四套」。

據第一財經報道，周二（16日）網傳的視頻顯示，湖南常德市石門縣縣委領導在宣佈石門縣房產交易會開幕時說：「希望在今天的會上，各位同志們、各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」

報道引述石門縣住建局相關工作人員表示，該縣房產交易事宜並沒有劃歸住建局管轄，而是屬於「住保中心」管理。石門縣人民政府辦公室的工作人員回應：這事情屬於縣委管轄。石門縣委宣傳部電話均無人接聽。

常德市石門縣委縣政府官方信息發佈平台「石門融媒」昨日發佈的消息，提到「石門縣2022年房地產展示交易會開幕」。石門融媒稱，當天縣委書記鄧碧波出席啟動儀式並宣佈活動開幕，縣委副書記、縣長丁克剛，縣領導李長春、陳建、劉力耕、徐超、張斌參加啟動儀式。

樓市低迷 地方各處奇招

近來內地樓市持續低迷，尤其縣城各出奇招，多個縣市先後推出「鼓勵農民進城買房」政策，除了祭出「買房即落戶」，同時還有多項補貼。

在2022年上半年的報告中，石門縣統計局指出，總體經濟態勢穩中向好，完成地區生產總值164.13億元，按年增長5.0%，但最需要重點關注的問題就是房地產市場遇冷。該局稱，上半年全縣商品房銷售面積下降9.6%，房地產新開工面積下降47.6%，房地產市場受土地、金融信貸等因素影響較大，結合整體市場行情，預計全年房地產市場規模呈現下降態勢。

今年7月，為了促進房地產消費，石門縣還出台政策，給出16項暖企惠民政策提振消費信心。這些政策措施的力度也很大，比如將住房公積金貸款的最高限額調整為職工個人50萬元、夫妻雙職工60萬元，二套房貸款額度與首套一致。而按照當地的房價，五六十萬元就足夠買一套100多平方米的新房。

【中國樓市】安徽一地發布倡議書 公職人員要發動親友購房

浙江湖州出招穩樓市 鼓勵國企收購困難房企滯銷房

內地7月70城樓價按年跌幅擴至0.9％ 為近七年最差 

責任編輯：袁瑋婧

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