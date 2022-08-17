拐1人赴柬埔寨賺10萬 人蛇集團在台首腦落網已誘逾50人出境

台灣有人蛇集團以高薪誘騙民眾到東南亞工作，有受害人到埗後慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。台灣刑事局中部打擊犯罪中心表示，不足4個月已有近50人被安排出境。41歲人蛇集團在台女負責人及3名涉案男子周一（15日）落網，警方同時成功攔截5名受害人出境。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，鎖定一個專業分工的人蛇集團，集團成員在Facebook、Instagram等社交平台張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，誘騙急需工作、抱發財夢的年輕人。

經查，有受害人遭誘騙前往柬埔寨後，行動自由遭控制，後因身體不適才能回台；同班機另一受害人至今仍被囚禁在柬埔寨，犯罪集團要求家屬匯款40萬元（新台幣，下同；折合約10.4萬港元）贖金才願意放人。

警方查獲人蛇集團在台張姓女負責人，她5月初陸續指揮其他成員負責接送、辦理護照、核酸檢測及訂購機票等工作，每招募安排1名受害人出境至柬埔寨可獲10萬元（折合約2.6萬港元）報酬，安排到泰國則可領取1萬元至1.6萬元（折合約2600至4000港元）不等報酬，至今已安排近50多人出境。

警方15日動員50名警力，分別在台北、台中、高雄拘捕3名涉案男子，並通知張女到案，現場查扣手機、被害人護照、證件、筆記本等不法事證物。警方在拘捕、搜索過程中，現場攔阻5名被害人出境。

警方指，全案分別以組織犯罪防制條例、刑法使用詐術使人出國罪、人口販運防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

責任編輯：易燕丹

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