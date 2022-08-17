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Intel、高通、寧德時代在四川都有設廠 限電恐衝擊多條供應鏈？

經濟脈搏 13:15 2022/08/17

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四川是內地乃至全球科技產業的重鎮之一，Intel、德州儀器（TI）、富士康、京東方、寧德時代等行業巨頭均在當地設廠，本波限電罕見地並無將這些公司排除在外，市場擔憂半導體、顯示面板、光伏等供應鏈會受到衝擊。至少25家A股上市公司已發布通告，部分承認限電將導致減產停產，並影響營運。

不完全統計，在四川設廠的IDM半導體企業就有Intel、TI、onsemi、Molex、士蘭微等，Intel旗下全球最大的封測基地，以及其中一間最大晶圓預處理工廠座落於成都，而Intel生產的手提電腦CPU，有半數在當地封裝；TI在成都有8英寸晶圓廠，是該公司旗下唯一由晶圓到芯片生產的一體化製造基地。

眾多產業鏈上的關鍵企業也落戶四川，例如在IC設計領域就有高通、華為海思、卓勝微、華大半導體、芯原微電子等，還有顯示面板龍頭京東方和下游惠科、長虹等，動力電池龍頭寧德時代，以及台資電子代工業三巨頭鴻海、仁寶，以及緯創等。當地還是國內光伏材料的主要產地，矽片價格近期已大幅上升。

四川科技產業已成為該省的第一支柱產業，規模位居中西部省份第一，去年實現營收1.46萬億元人民幣，而通訊設備、半導體製造業貢獻其中一半以上。

半導體生產難免受影響

本波限電已覆蓋四川全省19個市，並比7月提出主動錯避峰的措施進一步加碼。據媒體消息，省內超過50家半導體企業已相繼接到停電通知，這幾乎包括行內所有主要企業。旭光電子、京東方等25家上市公司已發布通告，部分宣布在當地生產線已臨時停產，但多數預期不會帶來「重大不利影響」。

有分析指，此次限電不僅持續時間長，「白名單」重點保障企業也未能倖免，可見當地電力供應非常緊張。從多方表態來看，研發型企業所受影響不大，但部分生產型企業則難以避免地受到一定影響，尤其在半導體產業上，生產線一般都是24小時不間斷運作，一旦停產往往都將會受到比較大的衝擊。

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責任編輯：陳建錫

 

 

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