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內地熱浪強度達1961年來最強 多地最高氣溫超44℃

社會熱點 13:11 2022/08/17

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內地高溫天氣持續，國家氣候中心近日監測評估，綜合考慮高溫熱浪事件的平均強度、影響範圍和持續時間，從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度，已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。預計高溫持續時間將會延長，綜合強度也將進一步增強。

夏季以來（6月1日至8月15日），全國共914個國家氣象站（佔全國總站數37.7%）日最高氣溫達到極端高溫事件標準，河北、陝西、四川、湖北、江蘇、浙江、福建、廣東、青海等地262個國家氣象站日最高氣溫持平或突破歷史極值，其中湖北竹山（44.6℃），重慶北碚（44.5℃）、奉節（44.4℃）、巫溪（44.0℃），河北靈壽（44.2℃）、槁城（44.1℃）、正定（44.0℃），雲南鹽津（44.0℃）日最高氣溫達44℃及以上。

新疆中東部、四川東部、重慶等地高溫日數超過30天。

氣候中心指，此次高溫過程具有持續時間長、範圍廣、強度大、極端性強等特點。截至15日，高溫事件已經持續64天，為1961年以來持續時間最長（超過2013年的62天）；40℃以上覆蓋範圍為歷史最大；高溫極值站數262站，已超過2013年（187站）和2017年（133站）。

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另外，全國平均高溫日數12.0天，較常年同期偏多5.1天，為1961年以來歷史同期最多。新疆中東部、內蒙古西北部、河南南部、湖北大部、安徽、江蘇南部、浙江、福建中北部、江西大部、湖南大部、四川東部、重慶等地高溫日數超過30天。

中央氣象台預報，未來10天（8月17-26日），四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7至10天；上述地區最高氣溫可達35至38℃，局地可超過40℃。

責任編輯：易燕丹

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