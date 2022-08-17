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內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議

社會熱點 15:49 2022/08/17

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內地大規模抵制日本文化及產品之際，6名微博上知名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告，引發爭議。部分人事後把廣告文刪除，但稱用日本貨不等於不愛國。

被捲入這波安全套爭議的幾名KOL分別是無為李爺、勝利主義章北海、地瓜熊老六、上帝之鷹、台灣傻事、拆台CT，加起粉絲過千萬，幾乎都以反日、反民進黨立場著稱，一些貼文甚至還被共青團中央轉載過。上帝之鷹、拆台CT還發文狠批近期的女coser穿和服事件，並暗示那是刻意為之、有目的性的行為。

網民點名6人為日本安全套賣廣告，批評其說一套做一套。

不過，幾人很快也吃下回力鏢，有網民今日（17日）以微博截圖為證，點名他們為日本安全套牌子岡本賣廣告：「穿和服如果有罪，那麼@拆台CT  @上帝之鷹_5zn  @地瓜熊老六 這種賣日本超薄避孕套就該千刀萬剮......愛國是可以這麼收放自如的嗎？你們以為自己個個都是岡本嗎？」

事件隨即在網絡上發酵，網民抨擊6人嘴上全是主義，心裡全是生意，還為他們起了「岡本六君子」、「岡本諸郎」等的名號。部分人刪走廣告，卻反駁說用日本貨不代表不愛國，還說抗戰時八路軍就是拿糧食換來日本貨，用來反殺日本軍隊。

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責任編輯：陳建錫

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