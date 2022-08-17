國務院總理李克強昨日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會。他要求東部4省要完成財政上繳任務，對此分析認為東部經濟大省經濟韌性更強，抗風險能力更大，「家底」更厚，回旋余地更大，因此經濟大省勇挑大梁，努力完成任務，保障全國財力穩定。

昨日會議上，李克強說，6個經濟大省（廣東、江蘇、浙江、山東、四川、河南）經濟總量占全國的45%，是國家經濟發展的「頂梁柱」。經濟大省要勇挑大梁，發揮穩經濟關鍵支撐作用。穩經濟也是穩財源。6省裡4個沿海省（廣東、山東、浙江、江蘇）在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過6成，要完成財政上繳任務。

內媒第一財經報道，中國政法大學稅法研究中心主任施正文表示，受疫情等影響，今年經濟財政形勢比較嚴峻，經濟大省應該勇挑大梁，多措並舉完成對中央財政凈上繳任務，這對支撐國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付十分重要，支持欠發達地區「保基本民生、保工資、保運轉」，體現經濟大省擔當。

中央最終通過轉移支付 均衡各地財力差異

當前中國財政體制下，中央與地方採取分稅制，來劃分各級政府收入。經濟大省財政收入規模高，中央財政相應從中獲得的收入也更高，初次分配中，中央財政拿到全國近半財政收入（即一般公共預算收入）。

但為了均衡區域發展，推動基本公共服務均等化，中央財政收入大部分最終通過轉移支付形式，再分配給各省，其中又以欠發達的中西部、東北地區為主，有效地均衡地區間財力差異，有利於區域協同發展。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，目前地方對中央財政淨貢獻一般是以各省為中央財政創造的財政收入與中央返還該省份金額差額。目前官方公布的數據只能計算到2019年各地對中央財政淨貢獻金額。

▲ 李克强要求東部4省完成中央財政上繳任務 其中有何深意？

根據羅志恒計算，2019年全國只有六省三市對中央財政淨貢獻，其中廣東以淨貢獻8307億元（人民幣，下同）居各省之首，上海以8202億元緊隨其後，北京以7310億元位居第三。江蘇（4091億元）、浙江（3274億元）、山東（2152億元）、福建（427億元）也對中央財政淨貢獻。

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因疫情等影響 包括中央財政在內的全國財政均下滑

今年國務院十分強調財政強省要發揮保障國家財力主力的作用，這跟當前經濟財政形勢有關。受疫情散發、大規模退稅減稅降費、土地市場低迷等影響，包括中央財政在內的全國財政收入罕見出現下滑。

地方上除了山西等幾個資源型省份收入出現大幅增長外，大多數省份收入也出現下滑，其中受疫情等衝擊較大的東部發達省市，收入受到明顯衝擊。

施正文表示，東部經濟大省經濟韌性更強，抗風險能力更大，家底更厚，回旋余地更大，因此經濟大省勇挑大梁，努力完成任務，保障全國財力穩定。

責任編輯：李冰琪