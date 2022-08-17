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拜登簽《通脹削減法》補貼新能源產業 背後目的是排擠中國？

國情動向 15:21 2022/08/17

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美國總統拜登簽署《通脹削減法》，為新能源等產業注入巨額資金，但有分析指，新法背後同樣有抗衡中國、進一步把中國排除出供應鏈的意圖。

《通脹削減法》要求投資約4300億美元在新能源、氣候、醫療等多個領域，其中前兩者分得3700億美元，而後者得獲得640億美元。該法另準備300億美元用於生產稅收抵免，促進美國本土太陽能電池板、風力渦輪機的生產以及關鍵礦物加工等；100億美元稅收抵免，用於建設清潔技術製造設施等。

該法被認為同樣瞄準中國而來，原因是它的一些條款明顯對中國設限，包括為電動車買家提供補貼上，有關車輛必需在北美製造、電池金屬原料要在美國或其簽署自由貿易協定的國家開採提煉。民主黨眾議員萊文（Mark Levinson）在報章撰文時還提到，新法還「明確阻止了」支持中國的投資。

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芯片法後另一圍堵中國手段

有外媒分析認為，這是美國繼《芯片和科研法》後，在高科技及未來產業上對中國進行的另一圍堵，它試圖將中國排除在外，以美國為中心重組全球供應鏈。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指，美國一方面試圖在電動車及電池方面限制中國，另一方面目的在打壓中國光伏產業。考慮到車企的供應商體系難以在短時間內發生大幅變動，新法暫時對不會對中國電池出口產生顯著影響，但長遠可能令中國鋰電池製造企業向外遷移。至於打壓中國光伏產業的目的，林認為那將難以實現，中國光伏產業已佔據全球領先地位，加上國內有巨大市場支撐。反而美國因成本問題，對於產業鏈的吸引力並不太大。

《華爾街日報》也警告，美國這樣做是把能源主導權讓給中國，可再生能源需要大量的關鍵礦物，如鈷、鎳、錳、鋰，中國在提煉這些礦物方面有明顯優勢。

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責任編輯：陳建錫

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