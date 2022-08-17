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廈門集美實行「人物同檢」 魚蝦也要做核酸

社會熱點 15:29 2022/08/17

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福建部分海域結束休漁區，但對於漁民的核酸檢測要求嚴格，廈門集美區要求實行「人物同檢」，漁民的漁獲需要同時接受核酸檢測。然而照片一出引發輿論熱議，網民則紛紛吐槽魚沒有肺。

據海峽導報，廈門海域昨日（16日）正式開漁。為了築牢海上疫情防線，嚴防疫情從海上輸入，集美區出海作業人員在出海前不僅要完成規定次數的新冠疫苗接種，作業期間的核酸檢測也更加嚴格。

漁船民和漁獲都得接受核酸檢測

報道指，在集美區，漁民作業期間，每天要開展1次核酸檢測。漁民和漁獲上岸時，實行「『人+物』同檢」，這也意味着，漁船民和漁獲都得接受核酸檢測。再行出海，需提供48小時核酸檢測證明。

據報道，上岸後，漁民們接受核酸採集完，立即返回船上，抓來幾尾鮮活的魚，掰開魚嘴，讓核酸採集人員抽檢。除了從魚嘴提取採集物，核酸採集人員還細緻地用棉簽從漁獲身上提取樣本。

據悉，集美區出海作業人員駕駛（搭乘）船舶出海前，要提前向船舶主管部門備案，接受船管站（點）工作人員「人船一致」和核酸檢測人員核驗後，才能從指定岙口，持《「三報備」憑證》出海。「三無」船舶不得出海。

不過新聞在網上又引起網民熱議：

你要是測進口魚蝦也就罷了……漁民捕撈上來的魚如果有病毒，請問是不是要把整個南海封起來靜默？

蚊子數量最多，而且盯人，強烈建議也要給蚊子做核酸

廈門政府能公告一下核酸供應商嗎

魚蝦沒有肺他們會不知道嘛，都是醫生要求學化學生物的吧？

山東一地開展全員核酸檢測「大比武」惹議 網民：以後要開核酸全運會？

河南禹州為滯銷蒜苗測核酸 官方：收購商要求蒜苗合格健康（有片）

責任編輯：袁瑋婧

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