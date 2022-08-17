【內地高溫】官方指6省市78.3萬人 因旱災需生活救助（組圖）

內地高溫天氣持續多日，應急管理部介紹，四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市有78.3萬人次因旱災需要生活救助，農作物受災面積1764萬畝。

據內媒報道，應急管理部介紹，目前，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.5至6米，均為有實測記錄以來同期最低。記者從應急管理部防汛抗旱司了解到，截止到16日下午3點，四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市有78.3萬人次因旱災需要生活救助，農作物受災面積1764萬畝。7月份以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。

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僅湖南一省，就有71個縣(市、區)發生中旱，21個縣(市、區)發生重旱，重旱及以上等級持續時間最長為慈利縣已達15天，其次為新邵縣已達13天。

高溫乾旱還影響口糧。農業農村部派出10個專家組赴重點省開展巡回指導，8月13日又緊急下發通知，進一步部署防範高溫干旱保秋糧豐收工作。同時，派出25個包省包片聯繫工作組和12個科技小分隊赴秋糧重點省和受高溫乾旱影響重點地區，指導推進抗災保豐收關鍵措施落實，努力減輕災害損失，全力以赴奪取秋糧豐收。

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責任編輯：尹航

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