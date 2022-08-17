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國家衛健委：嬰幼兒無人照料是阻礙生育首要因素

社會熱點 16:07 2022/08/17

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國家衛健委今日（17日）舉行新聞發布會，介紹《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》有關情況。國家發改委社會發展司副司長郝福慶指出，國內調查顯示，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素。

郝福慶表示，城市中超過1/3的家庭有托育需求，但供給明顯不足，特別是普惠性服務供不應求。各方研究和國際經驗也表明，發展托育對減輕家庭負擔、提高生育意願，具有顯著效果。

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為此，《指導意見》重點圍繞「基本、普惠、投資、收費、減負」5個關鍵詞下功夫。即是拓展社區托育服務功能，完善嬰幼兒照護等基本公共服務設施；通過發展公辦托育機構，探索家庭托育模式，有條件的幼兒園招收2至3歲幼兒等渠道，著力增加普惠性服務；拓寬托育建設項目申報範圍，加大投資支持力度；規範各類服務收費，以及減輕機構經營負擔。

另外，全國總工會女職工部副部長洪莎指出，在托育模式上，鼓勵用人單位通過購買第三方服務的方式，引導社會力量參與托育機構建設和運營，鼓勵政府機關國有企事業單位帶頭在單位內部興辦托育機構。對推薦申報成功的用人單位及相關工會組織，將給予一定的政策和資金支持。

責任編輯：易燕丹

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