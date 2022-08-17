【內地限電】重慶限電長達11天 浙江江蘇等地有廠區「拉閘」

內地長江流域高溫創逾60年最強，限電影響再擴大。四川、重慶相繼啟動「有序用電」，經濟重鎮浙江、江蘇等地亦陷入電荒，部分廠區亦已經「拉閘」，在用電高峰時暫停生產。業者擔憂，若供電持續出狀況，衝擊恐不亞於疫情封控。

內地界面新聞報道，周二（8月16日），重慶市經濟和信息化委員會與國網重慶電力公司聯合下發《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》。

重慶工業企業限電延長 讓電於民

該通知稱，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，在發電機組應發盡發、外送通道全部滿送的情況下，高峰時段存在較大缺口。為確保電力安全有序供應，保障群眾基本需要，啟動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有電力用戶必須全部參與執行（保安負荷除外），讓電於民，時間為今日（17日）至24日，後續根據氣溫變化和供需形勢及時調整。

據第一財經報道導，重慶早前一份限電通知顯示，重慶渝北區已從13日起，開始對轄區內工業企業限制生產用電。重慶市北碚區曾發布通知，8月14日至22日限電。

此前，四川省因電力供需形勢加劇，啟動三級保供電調控措施，力保民生用電。該省發布公告表示，15日起至20日，對全省19市（除攀枝花、涼山），所有工業電力用戶（包含白名單重點保障企業）生產全停，放高溫假，讓電於民、確保不出現拉閘限電。

成都有業者指出，「現在市況差，工廠一旦停電就是沒得生產，後續也幾乎沒有所謂的遞延訂單可出，營收缺口沒得補」，若供電持續出狀況，衝擊恐怕不亞於疫情封控。」

浙江寧波3300多家企業調整生產作業時間

此外，江蘇也傳出陸續輪流錯峰生產用電，南京、徐州等工業區不少企業已接到限電通知，預計將會執行輪流錯峰生產用電。浙江不少廠區亦傳出拉閘，義烏有些工廠啟動「上三休四」或「上四休三」模式，產量至少下降30％。

據央視報道，浙江寧波3300多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。

國家電網表示，入夏以來，公司經營區出現持續時間最長、影響範圍最廣的極端高溫天氣，用電負荷大幅增長，五個區域電網和19個省級電網負荷屢創新高；將組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。

國家電網董事長辛保安說，當前高溫仍在持續，迎峰度夏工作正處於最吃勁、最關鍵的階段，要加強電網運行監控，堅持全公司「一盤棋」，發揮大電網資源配置作用。加強燃煤自備電廠、生物質能、小水電等發電管理，推動各類電源應並盡並、應發盡發。確保電力供應安全平穩有序。

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責任編輯：蒯宇澄

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