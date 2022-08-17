  • 26°C
香港時間 : 2022817日 (三) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地限電】重慶限電長達11天 浙江江蘇等地有廠區「拉閘」

經濟脈搏 17:09 2022/08/17

分享：

分享：

內地長江流域高溫創逾60年最強，限電影響再擴大。四川、重慶相繼啟動「有序用電」，經濟重鎮浙江、江蘇等地亦陷入電荒，部分廠區亦已經「拉閘」，在用電高峰時暫停生產。業者擔憂，若供電持續出狀況，衝擊恐不亞於疫情封控。

內地界面新聞報道，周二（8月16日），重慶市經濟和信息化委員會與國網重慶電力公司聯合下發《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》。

重慶工業企業限電延長 讓電於民

該通知稱，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，在發電機組應發盡發、外送通道全部滿送的情況下，高峰時段存在較大缺口。為確保電力安全有序供應，保障群眾基本需要，啟動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有電力用戶必須全部參與執行（保安負荷除外），讓電於民，時間為今日（17日）至24日，後續根據氣溫變化和供需形勢及時調整。

據第一財經報道導，重慶早前一份限電通知顯示，重慶渝北區已從13日起，開始對轄區內工業企業限制生產用電。重慶市北碚區曾發布通知，8月14日至22日限電。

此前，四川省因電力供需形勢加劇，啟動三級保供電調控措施，力保民生用電。該省發布公告表示，15日起至20日，對全省19市（除攀枝花、涼山），所有工業電力用戶（包含白名單重點保障企業）生產全停，放高溫假，讓電於民、確保不出現拉閘限電。

成都有業者指出，「現在市況差，工廠一旦停電就是沒得生產，後續也幾乎沒有所謂的遞延訂單可出，營收缺口沒得補」，若供電持續出狀況，衝擊恐怕不亞於疫情封控。」

浙江寧波3300多家企業調整生產作業時間

此外，江蘇也傳出陸續輪流錯峰生產用電，南京、徐州等工業區不少企業已接到限電通知，預計將會執行輪流錯峰生產用電。浙江不少廠區亦傳出拉閘，義烏有些工廠啟動「上三休四」或「上四休三」模式，產量至少下降30％。

據央視報道，浙江寧波3300多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業削減用電負荷量，對企業予以補貼。雙方合力，確保高溫下的用電需求。

國家電網表示，入夏以來，公司經營區出現持續時間最長、影響範圍最廣的極端高溫天氣，用電負荷大幅增長，五個區域電網和19個省級電網負荷屢創新高；將組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。

國家電網董事長辛保安說，當前高溫仍在持續，迎峰度夏工作正處於最吃勁、最關鍵的階段，要加強電網運行監控，堅持全公司「一盤棋」，發揮大電網資源配置作用。加強燃煤自備電廠、生物質能、小水電等發電管理，推動各類電源應並盡並、應發盡發。確保電力供應安全平穩有序。

Intel、高通、寧德時代在四川都有設廠 限電恐衝擊多條供應鏈？

【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地迎1961年來最強熱浪 多地錄得44℃以上超高溫
今日
內地迎1961年來最強熱浪 多地錄得44℃以上超高溫
【內地高溫】官方指6省市78.3萬人 因旱災需生活救助（組圖）
今日
【內地高溫】官方指6省市78.3萬人 因旱災需生活救助（組圖）
內地限電再起 發改委：確保能源電力供應安全
2022/08/16
內地限電再起 發改委：確保能源電力供應安全
【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面
今日
【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面
Intel、高通、寧德時代在四川都有設廠 限電恐衝擊多條供應鏈？
今日
Intel、高通、寧德時代在四川都有設廠 限電恐衝擊多條供應鏈？

你可能感興趣

內地迎1961年來最強熱浪 多地錄得44℃以上超高溫
今日 13:11
內地迎1961年來最強熱浪 多地錄得44℃以上超高溫
【內地高溫】官方指6省市78.3萬人 因旱災需生活救助（組圖）
今日 15:44
【內地高溫】官方指6省市78.3萬人 因旱災需生活救助（組圖）
內地限電再起 發改委：確保能源電力供應安全
12:34 2022/08/16
內地限電再起 發改委：確保能源電力供應安全
中國市場 經濟衰退 氣候暖化 疫情 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟 電力 中國發改委 南京 重慶

上一篇文章

Intel、高通、寧德時代在四川都有設廠 限電恐衝擊多條供應鏈？

下一篇文章

內地1-7月財政收入按年跌9.2%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李克強主持經濟大省主要負責人座談會：合理加大宏觀政策力度（更新版）
李克強主持經濟大省主要負責人座談會：合理加大宏觀政策力度（更新版）
高溫又乾旱！重慶一縣城供水水源 僅夠用10天
高溫又乾旱！重慶一縣城供水水源 僅夠用10天
【中國樓市】安徽一地發布倡議書 公職人員要發動親友購房
【中國樓市】安徽一地發布倡議書 公職人員要發動親友購房
200跌至20元！央視：芯片過剩大廠砍單價格雪崩
200跌至20元！央視：芯片過剩大廠砍單價格雪崩
網傳李克強現身深圳 為創投企業打氣（有片）
網傳李克強現身深圳 為創投企業打氣（有片）
李克强要求東部4省完成中央財政上繳任務 其中有何深意？
李克强要求東部4省完成中央財政上繳任務 其中有何深意？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款