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李克強在廣東考察：延續支持新能源汽車優惠政策 擴大宗消費

經濟脈搏 21:05 2022/08/17

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國務院總理李克強16及17日在廣東深圳考察。他強調，要鞏固經濟恢復基礎，把穩增長放在更加突出位置，穩就業保民生，以改革開放激活力增動力，保持經濟運行在合理區間。在擴大消費方面，他要求抓緊研究延續支持新能源汽車稅收政策，擴大大宗消費。

央視新聞報道，李克強在考察期間表示，廣東及深圳是改革開放的前沿，依靠改革開放發生了翻天覆地變化，廣東是第一經濟大省，深圳已發展成國際化大都市，要繼續發揮改革開放引領作用和經濟挑大梁作用，為全國發展作更大貢獻。

李克強聽取深圳市「雙創」情況滙報。他在領創天下創業園考察，創客反映需要初創資金支持。李克強說，要支持風投等創投基金更好發展，在初創企業發展關鍵階段扶一把。要打造更多「雙創」平台，助力更多人實現創業創新夢想。

在考察鹽田港時，李克強說，鹽田港是華南地區的重要港口，面向發達國家的進出口占比高，要繼續保持港口集疏運通暢、高效運轉，穩定產業鏈供應鏈。他說，對外開放是基本國策，無論國際形勢如何變化，中國都堅定不移擴大開放，更好利用國內國際兩個市場兩種資源，提升經濟競爭力，實現互利共贏。

李克強主持經濟大省主要負責人座談會：合理加大宏觀政策力度（更新版）

網傳李克強現身深圳 為創投企業打氣（有片）

李克強在比亞迪公司，他鼓勵企業把科學精神和工匠精神結合起來，進一步做大做強。李克強說，新能源汽車在異軍突起，要抓緊研究延續實施支持新能源汽車的相關稅收政策，擴大大宗消費。

比亞迪公司負責人介紹，作為民營企業目前吸納了50萬人就業，今年月均新增就業2萬多人，李克強十分高興。他說，企業發展創造了就業崗位，員工付出也成就了企業壯大。國家堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），對國企、民企、外企和合資企業等各類企業在政策支持上一視同仁。

考察期間，李克強專程到蓮花山公園瞻仰鄧小平銅像，並敬獻花籃。

責任編輯：李冰琪

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