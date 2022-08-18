中日高級別政治對話上 楊潔篪：台灣問題事關中日關係政治基礎和基本信義

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨日（17日）在天津，與日本國家安全保障局長秋葉剛男，共同主持中日第九次高級別政治對話。雙方就台灣局勢交換意見，楊潔篪說，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日媒指，秋葉剛男明確傳達了日方的立場。會談持續了總計7個小時。

楊潔篪：台灣問題事關中日關係政治基礎和基本信義

據新華社報道，楊潔篪表示，中日兩千多年交往史和邦交正常化50周年歷程啟示雙方，和平共處、友好合作是兩國關係唯一正確選擇。雙方應以領導人重要共識為政治指引和行動遵循，秉持高度責任感和使命感，深刻總結歷史，保持定力主見，排除內外干擾，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

楊潔篪強調，面對世界複雜形勢，中日關係的地區和全球意義更加凸顯。習近平主席提出全球發展倡議和全球安全倡議，從根本上回應了各國求和平、謀發展的普遍訴求。中國的發展是推動本地區和世界發展的重要引擎。

他提到，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方應著眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策，堅持和平發展的正確方向，恪守中日四個政治文件和政治共識，與中方一道，增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關系更加成熟穩定、健康強韌。

報道還指，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方認為，對話是坦誠、深入和建設性的，達成了一些有益共識，將繼續保持對話溝通。

▲ 楊潔篪與秋葉剛男會面。

日方關切中國向日本專屬經濟區內發射彈道導彈

另據日媒共同社報道，日本首相岸田文雄去年10月初與中國國家主席習近平舉行電話會談，就保持對話推進雙邊關係的穩定達成共識。秋葉剛男和楊潔篪一致認為「有必要通過雙方的努力實現」首腦共識，就面對面對話及多層面溝通的重要性達成了一致。

關於中國為對抗美國眾議院議長佩洛西訪台而實施軍演、台灣局勢趨於緊張，秋葉剛男在會談中傳達了日方立場。據分析，他對中國向日本專屬經濟區（EEZ）內發射5枚彈道導彈一事表達了關切和抗議，可能還強調了台海和平穩定的重要性。

雙方還就俄烏局勢以及持續進行核與導彈開發的北韓形勢進行了磋商。這是秋葉剛男去年7月就任以來首次與楊潔篪舉行面對面會談。

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責任編輯：尹航

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