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美助卿：中國料繼續對台施壓 美將採取堅決行動

國情動向 10:40 2022/08/18

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中美圍繞台灣問題的爭論持續，美國助理國務卿康達稱，中國預計繼續對台施壓，美國將採取負責任和堅決的行動。他重申美國堅持一中政策，不支持台獨。美國務院發言人則批評，中國針對一次再平和不過的議長訪問，作出軍事挑釁等危險行動，美國已做好準備與台灣合作應對這項長期挑戰。

康達周三（17日）稱，中國以美眾議長佩洛西訪台為借口，試圖改變台海現狀，在對台灣施壓的力度上明顯穩定地加大。他批評北京反應過度，其言行破壞地區穩定。美國對台灣問題的態度始終如一，堅持一中政策，不支持台獨，同時將採取堅決行動，繼續深化與台灣的關係，派出艦隻例行性地穿越台灣海峽。

在中美關係方面，康達稱，華府與北京保持著暢通的溝通渠道，美方認為競爭是兩國關係的主要特徵。

美國務院發言人普萊斯同日稱，美國會議員多次組團訪台，過去也曾有眾議長訪台行程，這類訪問完全符合美國一中政策，與美國過去40多年來試圖捍衛和維護的現狀是一致的。他批評北京從多方面加大對台施壓，試圖在國際社會孤立、以軍事壓力和戰術恫嚇台灣，這些行動增加額外風險，破壞台海穩定基礎。

普萊斯稱，中國的行動升級仍在初始階段，因應台海現狀改變這長期挑戰，美國將在未來數周乃至數月在各領域採取相應措施，準備好與台灣及盟友合作。

前一日，駐美大使秦剛批評美國縱容佩洛西訪台是嚴重侵犯中國主權、危害台海和平、掏空一中原則。他又指中方軍演合理合法，美方應汲取教訓。外交部則敦促美方回到中美三個聯合公報規定上，將一中原則不折不扣地落到實處，不要在歪曲、篡改、虛化、掏空一中原則的錯誤道路上愈走愈遠。

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責任編輯：陳建錫

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