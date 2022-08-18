青海西寧發生山洪災害 至少16死36人失蹤

青海省近日受暴雨侵襲，西寧市18日發布暴雨紅色預警信號。該市委辦公室通報，大通縣發生山洪災害，經過進一步搜救核實，截至今日中午12時，造成最少16人死亡，36人失聯。當局已啟動省級突發災害事件Ⅱ應急響應。

綜合央視新聞、澎湃新聞報導，昨（17日）晚10時25分起，大通縣出現瞬間強降雨，引發山洪，造成泥石流，致使河流改道，造成2個鄉鎮6個村合共1517戶6245人受災。

當局已成立前方指揮部，組織武警、公安、應急、衛生等部門和鄉村幹部等超過2000人、車輛160多輛，發動周邊群眾，積極投入到搶險救災工作中，救援工作正有序推進。

國家礦山應急救援青海隊（青海省能源發展集團有限責任公司礦山救援大隊）也趕赴現場參與救援。該隊相關負責人表示，隊伍昨晚接到大通縣應急局指令，攜帶生命探測儀、破拆工具等救援設備前往大通縣青林鄉開展救援。「我們大概是凌晨十二點二十分到的，當時雨不怎麼下了，但是地面水很深，最深的地方大概有50公分。」

另外，西寧市區上周六（13日）晚間曾突降暴雨，短時強降水導致城市內澇，有車輛被淹、人員被困，當地應急、消防、市政等部門緊急開展救援。

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責任編輯：易燕丹

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