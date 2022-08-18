  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (四) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青海西寧發生山洪災害 至少16死36人失蹤

社會熱點 11:40 2022/08/18

分享：

分享：

青海省近日受暴雨侵襲，西寧市18日發布暴雨紅色預警信號。該市委辦公室通報，大通縣發生山洪災害，經過進一步搜救核實，截至今日中午12時，造成最少16人死亡，36人失聯。當局已啟動省級突發災害事件Ⅱ應急響應。

綜合央視新聞、澎湃新聞報導，昨（17日）晚10時25分起，大通縣出現瞬間強降雨，引發山洪，造成泥石流，致使河流改道，造成2個鄉鎮6個村合共1517戶6245人受災。

當局已成立前方指揮部，組織武警、公安、應急、衛生等部門和鄉村幹部等超過2000人、車輛160多輛，發動周邊群眾，積極投入到搶險救災工作中，救援工作正有序推進。

國家礦山應急救援青海隊（青海省能源發展集團有限責任公司礦山救援大隊）也趕赴現場參與救援。該隊相關負責人表示，隊伍昨晚接到大通縣應急局指令，攜帶生命探測儀、破拆工具等救援設備前往大通縣青林鄉開展救援。「我們大概是凌晨十二點二十分到的，當時雨不怎麼下了，但是地面水很深，最深的地方大概有50公分。」 

另外，西寧市區上周六（13日）晚間曾突降暴雨，短時強降水導致城市內澇，有車輛被淹、人員被困，當地應急、消防、市政等部門緊急開展救援。

四川一地突發山洪釀7死 全省要求野外風景區域落實專人盯守（有片）

熱辣辣！河北、河南局部地區超42℃ 高溫過後有暴雨？

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

熱辣辣！河北、河南局部地區超42℃ 高溫過後有暴雨？
2022/06/25
熱辣辣！河北、河南局部地區超42℃ 高溫過後有暴雨？
深圳發今年首個暴雨紅色預警 全市中小學校今起停課兩天
2022/05/12
深圳發今年首個暴雨紅色預警 全市中小學校今起停課兩天
湖南暴雨10人死亡179萬人受災 直接經濟損失超40億
2022/06/09
湖南暴雨10人死亡179萬人受災 直接經濟損失超40億
內地南方暴雨落不停 北方遇今年以來最強高溫 河南超40℃
2022/06/16
內地南方暴雨落不停 北方遇今年以來最強高溫 河南超40℃

你可能感興趣

熱辣辣！河北、河南局部地區超42℃ 高溫過後有暴雨？
15:02 2022/06/25
熱辣辣！河北、河南局部地區超42℃ 高溫過後有暴雨？
深圳發今年首個暴雨紅色預警 全市中小學校今起停課兩天
13:28 2022/05/12
深圳發今年首個暴雨紅色預警 全市中小學校今起停課兩天
湖南暴雨10人死亡179萬人受災 直接經濟損失超40億
11:55 2022/06/09
湖南暴雨10人死亡179萬人受災 直接經濟損失超40億
社會民生 災難 水災 極端天氣 暴雨 天氣 青海省 中國

上一篇文章

廣州壽司郎傳下令重罰講廣東話員工 引抵制潮後道歉澄清

下一篇文章

內地急增3424宗感染續創逾3個月新高 海南升破2000宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面
【四川限電】水電大省為何缺電？原因是這三方面
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
內地迎1961年來最強熱浪 多地錄得44℃以上超高溫
內地迎1961年來最強熱浪 多地錄得44℃以上超高溫
廈門集美實行「人物同檢」 魚蝦也要做核酸
廈門集美實行「人物同檢」 魚蝦也要做核酸
廣州壽司郎傳下令重罰講廣東話員工 引抵制潮後道歉澄清
廣州壽司郎傳下令重罰講廣東話員工 引抵制潮後道歉澄清
【中國樓市】湖南一縣委書記號召幹部帶頭購樓：買了三套買四套（有片）
【中國樓市】湖南一縣委書記號召幹部帶頭購樓：買了三套買四套（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款