廣州壽司郎傳下令重罰講廣東話員工 引抵制潮後道歉

廣州壽司郎分店傳下令嚴禁員工講廣東話，一經舉報將嚴格處理。事件觸發大規模反彈，海量廣州網民表明抵制。廣州壽司郎道歉，強調未禁止使用廣東話。

據稱是壽司郎富力海珠城店的員工群組聊天截圖近日在網上流傳，該店店長向全體員工表示：「發現上班再講粵語的，舉報到我這里，將嚴格處理。」有媒體隨後發現這似乎非單一事件，壽司郎當地另外兩間分店店長也下達類似指示，甚至還對一些用廣東話的員工警告，如再次發現，就要他們直接辭職回家。

事件觸發廣州網民憤怒，抵制、罷食的聲音此起彼落，要求壽司郎滾出壽司郎。也有一些外省網民則不以為然，認為廣東外來人口多，普通話交流更方便。

廣州壽司郎：未禁廣東話，只是建議用普通話

廣州壽司郎就事件發聲明道歉，稱已對相關人士進行嚴肅教育，公司從未禁止員工以廣東話與客人溝通，鼓勵員工基於自身條件，根據客人語言習慣，進行自由舒適的溝通。但在內部交流中，由於公司員工來自不同的地區，為了工作溝通更順暢，建議員工之間以普通話作為首要語言。

富力海珠城店的店長也宣稱未禁止員工說廣東話，只是擔心一些外省員工聽不懂。他已在群組內道歉，後續還會對員工逐一道歉。

責任編輯：陳建錫