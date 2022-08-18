  • 29°C
香港時間 : 2022818日 (四) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美台21世紀貿易談判正式啟動 京曾促停止任何形式官方往來

國情動向 12:13 2022/08/18

分享：

分享：

美國貿易代表署（USTR）周三（17日）宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，首輪談判預計今年初秋登場。在北京，外交部曾表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。

美台6月1日啟動「21世紀貿易倡議」，尋求在倡議下研擬「野心勃勃的談判路徑」；雙方6月底在華府召開首場會談。經過2個多月準備，USTR周三發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）及駐美代表處當日就談判任務達成共識，美台正式啟動談判程序，首輪談判預計今年初秋舉辦。

根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。

USTR指出，未來談判期間，美國行政部門會持續與國會及主要利害關係人協商，包括勞工、企業、環保團體等。

在北京，外交部發言人趙立堅曾在6月28日回應美台21世紀貿易倡議相關問題。他表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

趙立堅說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。美方應該以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣當局商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。民進黨當局應趁早打消「倚美謀獨」的算計，否則他們跳得越高，摔得越慘。

美助卿：中國料繼續對台施壓 美將採取堅決行動

秦剛：中方正處理佩洛西訪台的嚴重後果 美方應汲取教訓

大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
貿易 台灣 外交 台獨 民進黨 趙立堅

下一篇文章

美助卿：中國料繼續對台施壓 美將採取堅決行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登簽《通脹削減法》補貼新能源產業 背後目的是排擠中國？
拜登簽《通脹削減法》補貼新能源產業 背後目的是排擠中國？
秦剛：中方正處理佩洛西訪台的嚴重後果 美方應汲取教訓
秦剛：中方正處理佩洛西訪台的嚴重後果 美方應汲取教訓
美國斷供這軟件 中國芯片製程3納米止步？
美國斷供這軟件 中國芯片製程3納米止步？
習近平赴遼寧錦州考察調研 談及共同富裕和東北振興（組圖）
習近平赴遼寧錦州考察調研 談及共同富裕和東北振興（組圖）
解放軍赴俄參加「東方-2022」演習 國防部：與當前局勢無關
解放軍赴俄參加「東方-2022」演習 國防部：與當前局勢無關
大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌
大陸會否封鎖台灣？美媒：軍事地緣外還有這一大顧忌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款