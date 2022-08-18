美台21世紀貿易談判正式啟動 京曾促停止任何形式官方往來

美國貿易代表署（USTR）周三（17日）宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，首輪談判預計今年初秋登場。在北京，外交部曾表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。

美台6月1日啟動「21世紀貿易倡議」，尋求在倡議下研擬「野心勃勃的談判路徑」；雙方6月底在華府召開首場會談。經過2個多月準備，USTR周三發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）及駐美代表處當日就談判任務達成共識，美台正式啟動談判程序，首輪談判預計今年初秋舉辦。

根據USTR提供的資料，談判任務共囊括11個領域，包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞工、環境、國營企業，及非市場政策與實務。

USTR指出，未來談判期間，美國行政部門會持續與國會及主要利害關係人協商，包括勞工、企業、環保團體等。

在北京，外交部發言人趙立堅曾在6月28日回應美台21世紀貿易倡議相關問題。他表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

趙立堅說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。美方應該以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣當局商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。民進黨當局應趁早打消「倚美謀獨」的算計，否則他們跳得越高，摔得越慘。

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責任編輯：尹航

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