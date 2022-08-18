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合肥力促保交樓 嚴格處置曝光房企故意「躺平」等行為

社會熱點 12:43 2022/08/18

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安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華周三（17日）再次主持召開化解房地產問題專題調度會，聽取研究停工爛尾、逾期交房和有潛在風險等問題。會議強調要千方百計「保交樓、穩民生」，依法合規「治亂像、防風險」，嚴格處置查實存在有明顯質量問題、故意「躺平」等行為的房企，並及時曝光。

據合肥發佈消息，目前，合肥市房地產市場繼續保持平穩健康發展態勢。但經過全面摸排，仍發現少數房地產項目存在逾期交付、質量瑕疵、停工爛尾等問題。

會議指出，對查實存在有明顯質量問題、違規銷售、抽挪資金、虛假宣傳、超容減綠、故意「躺平」等行為的，嚴格依法依規處置，及時向社會公開曝光。對查實沒有主觀故意問題但存在暫時困難的，要全力助企紓困。

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穩定房地產市場 中央政治局會議：保交樓 穩民生

房產、金融、建設、自規、公安、稅務、人防、市場監管等部門亦要擔起責任，綜合施策盤活爛尾項目，推進逾期項目，對存在風險的項目要提前介入指導，努力防患未然。

此外，虞愛華上周六（13日）主持召開合肥全市房地產問題治理專題會議。會議強調，必須強化商品房預售資金監管，守住不發生系統性風險底線。積極開展成品房銷售試點。

同時要全面推行房地產開發企業、施工企業和監理單位「信用管理」制度，對查實存在明顯質量問題、抽挪資金、虛假宣傳、拖欠農民工工資等問題的企業，嚴格依法依規追究，並及時向社會公開曝光；情節嚴重的，要暫停其參與在肥開發、建設和監理新項目資格。

責任編輯：易燕丹

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