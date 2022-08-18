疫情和高溫雙重夾擊下 多地高校推遲開學

暑期快到尾聲，受近期疫情、高溫天氣等因素影響，海南、廣東、陝西等多地高校明確新學期延期開學。

海南是近期疫情重災區，8月1日至17日，全省本輪疫情累計報告5794宗確診，7969宗無症狀感染。

海南師範大學：老生(含研究生)到校報到時間調整為9月5日-6日。2022級新生(含研究生)到校報到時間調整為9月12日。8月29日起，全校實行線上教學。

海南大學：在讀學生返校注冊時間暫定調整為9月3日。8月22日正常開課，實施線上教學。新生開學報到時間調整為9月16日-17日。

海南醫學院：在讀學生（本專科生、研究生）返校注冊時間調整為9月3日；8月22日開始實施線上教學。新生（本專科生及訂單定向學生、研究生）入校報到時間調整為9月4日。

廣東連日均有新增本土感染個案。

廣州涉外經濟職業技術學院：2022 級高職新生報到時間調整為9月11日；2020、2021 級學生開學返校時間調整為9月3日-4日，5日正式上課；教職員工返校時間不變。有中高風險地區旅居史的學生暫緩返校、報到。

廣州華南商貿職業學院：教職工返校時間由8月8日調整至8月18日。老生返校報到時間由8月13-14日調整至8月23-24日。2022級新生開學報到時間不變。

此外，陝西西安、遼寧大連的高校也通知推遲開學。

除了疫情，高溫也令校方和學生們頭痛，網絡上不乏大學生們對「宿舍內沒有空調，該如何忍受高溫」的擔憂。

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責任編輯：尹航

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