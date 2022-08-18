內地持續高溫乾旱威脅農作物生長 恐引發糧價、菜價上漲

內地高溫乾旱天氣持續，對多地農作物生長構成威脅，恐影響秋糧收成。此外，新鮮蔬菜跨區調運規模增大，在途保鮮和運輸成本增加，菜價或迎來階段性上漲壓力。

據中新網報道，國家氣候中心數據顯示，截至8月15日，此次高溫事件已經持續64天。近日監測評估，從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度，已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。

農作物受災面積1764萬畝

受持續高溫少雨天氣影響，長江流域部分地區旱情快速發展。應急管理部稱，截止到16日下午3點，包含四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市有78.3萬人次因旱災需要生活救助，農作物受災面積1764萬畝。

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由於目前正是南方秋糧作物產量形成的關鍵期，也是對溫度、水分最敏感的時期，高溫疊加乾旱將導致花粉活性下降、影響結實率，給秋糧生產帶來嚴峻挑戰。

中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示，「從目前情況來看，局部地區部分農田會產生影響，有的是無法播種，有的是生長受到影響。」

部分地區蔬菜生產受影響

除了局部糧食作物，高溫乾旱也對部分地區蔬菜造成影響。武漢白沙洲大市場信息中心王莉稱，7月「小暑」過後天氣更加炎熱，這樣的氣候不僅影響湖北武漢，也影響全全國其他城市，極端天氣對蔬菜的生產、運輸、銷售帶來不便，7月菜價持續上漲。

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王莉續指，7月天氣對本地郊區葉類蔬菜產生較大影響，極端高溫天氣下葉類蔬菜白天基本不長，只有晚上才能生長，出產量嚴重不足。小白菜價格月初均價每公斤2.6元（人民幣，下同），直到月中均價4.6元、月末均價4.58元。

據農業農村部監測，7月蔬菜批發均價為每公斤3.96元，按月上升19.9％，按年上漲21.3％。

責任編輯：易燕丹

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