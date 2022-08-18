45℃！重慶創紀錄高溫 多處突發山火（有片）

四川、重慶地區最高氣溫持續超過40℃，成為全國高溫中心。其中，據中央氣象台消息，重慶北碚今日（18日）氣溫高達45℃，創造了新的歷史紀錄。 重慶市氣象台今日繼續發布高溫紅色預警信號，是今年以來的第八個紅色高溫預警。

高溫之下，今日上午10時左右，重慶市南川區南平鎮突發森林大火，相關部門趕赴現場救援。

今日10點26分許、13點37分許，南川區神童鎮、三泉鎮又相繼發生山火。南川區第一時間啟動應急預案，組織消防力量前往撲救。

此外，重慶市涪陵區政府新聞辦昨晚發布消息稱，17日18時28分許、20時30分許，荔枝街道、江北街道所轄山林相繼發生火災。涪陵區第一時間啟動應急預案，組織消防力量前往撲救。

據新華社，截至今早7時50分許，經過11小時的撲救，涪陵江北街道所轄山林山火已得到有效控制，明火已基本撲滅，無人員傷亡。

重慶17日召開了高溫抗旱工作專題新聞發布會。會上通報，進入夏季森林防火以來，重慶平均氣溫達到1961年來歷史同期最高值，已連續兩次發布森林火險橙色和紅色預警信號，第2次紅色預警信號已經持續13天，目前還在持續。

7月以來的連晴高溫天氣已導致重慶33個區縣、585個鄉鎮（街道）、88.1萬人受災，因旱需生活救助30萬人；8個區縣66條河流斷流，10個區縣25座水庫乾涸；26個區縣水利工程蓄水量低於70%。

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責任編輯：蒯宇澄

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