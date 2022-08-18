曾自居「日本設計師品牌」 名創優品致歉：明年完成去日本化

主要銷售家居生活用品的中國企業「名創優品」（MINISO），被爆把身著旗袍的公仔稱為「日本藝伎」惹眾怒後，品牌方今日（18日）再發聲明，為曾以「日本設計師品牌」自居致歉，承諾將於2023年3月底前完成「去日化」整改，強調「要做堂堂正正的中國品牌」。

名創優品表示，自己是一家根值於中國、全球化發展的零售企業。在2015年底至2018年發展初期，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」，形容是經歷過錯誤品牌定位及營銷行為，走過彎路。

公司早於2019年底開始推動去日化工作，包括更換含日文元素購物袋等。2021年10月起，陸續將國內逾3100家分店的門頭更換為中文標誌 ，同期開展對海外超過1900家分店門頭、店內裝潢、商品標籤及宣傳物料的去日化整改，預計所有整改工作將於2023年3月31日前完成。

公司又承認早期在海外拓展推廣、營運管理中存在嚴重過失，決定對相關高管作出內部處罰。另將海外社交媒體賬號收歸總部統一管理，嚴格審核發布內容，做好輸出正確中國文化和價值觀工作。

對此，有內地網民表示「收貨」，稱「好好改吧！懸崖勒馬，我還是很喜歡你們家的」，「給個機會吧畢竟我是真的喜歡你家產品」，「國內倒是改了，海外改得再快些啊！」不過，也有網民堅決抵制，表示「改了也抵制！永遠不會再買他家東西」，「不用了，關門吧，謝謝。」

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責任編輯：易燕丹

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