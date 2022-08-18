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【四川限電】波及電動車 特斯拉、蔚來充電服務暫停

經濟脈搏 21:53 2022/08/18

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四川、重慶連日高溫限電，當地汽車企業被迫停產，而電動車充電也受到影響，據界面新聞報道，包括蔚來、特斯拉與小鵬汽車等位於成都多個超充站將暫時關閉或服務受限。

一位蔚來汽車員工表示，蔚來位於成都的多家蔚來服務中心斷電，機場路店的換電站和充電樁也將採取斷電；此外，特斯拉官方也發布公告，截至17日，成都地區14個超充站中，僅有兩個超充站保持營業，其餘處於服務受限或暫時關閉的狀態，重慶地區超充站則均為服務受限或暫時關閉。

與此同時，有內地網民在社交媒體上補充說，近期收到來自小鵬汽車的訊息提醒，該訊息顯示，受極端高溫天氣影響，小鵬位於成都的多個超充站近期採取不定時營業或暫停營業，以保障居民用電。

中央氣象台近期已連續28天發布高溫預警，最近6天均為最高級別的高溫紅色預警。其中四川省堪稱位於火爐中心。四川在14日發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，通知中明確要求，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電於民，時間自15日0時至20日24時。

川渝地區是中國六大汽車產業集群之一，2021年汽車年產能為272.54萬輛，佔全國汽車年產能的10.3%。電動車電池大廠寧德時代主要生產基地、位於四川宜賓的電池工廠，因當地執行限電措施停產放假；豐田成都工廠也在同日因當地電力供應調度問題暫停生產。高溫限電也導致了一汽-大眾、神龍汽車和吉利商用車等汽車整車及零組件生產企業的排產困難。

責任編輯：蒯宇澄

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