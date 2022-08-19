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四川限電波及汽車供應鏈 上海經信委致函四川尋求支持

經濟脈搏 09:45 2022/08/19

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四川限電波及汽車供應鏈 上海經信委致函四川尋求支持

四川限電波及特斯拉等車企，內地汽車供應鏈受影響。昨日（18日），一份落款為上海市經濟和信息化委員會（下稱經信委）的文件在網絡上流傳，內容是上海市經信委向四川省經濟和信息化廳發函，商請後者支持汽車產業重點企業電力保障。內媒財新指，上海市經信委已確認該文件屬實。

綜合內媒財新及《財經》報道，文件稱，上汽集團（ 600104.SH ）和特斯拉（NASDAQ：TSLA）近日向上海市經信委反映，受四川省部分街鎮限電影響，重點汽車零部件供應商無法足量生產，將導致上汽乘用車、特斯拉等主機廠出現零部件短缺、影響整車下線，主要涉及成都銀利汽車零部件有限公司（下稱「成都銀利」）等16家零部件企業。

上海經信委表示，為保障兩地產業鏈供應穩定，特商請四川工信廳協調當地有關部門，為這些企業傾斜一定的電力資源，減少白天的限電時間，滿足企業連續足量生產需求。

這封信函還附上四川受限電影響的汽車零組件企業名單。

一輛汽車由一萬多個零部件構成，少了發動機活塞、雨刮器等任意看似不起眼的零件，都無法生產。汽車生產不止涉及當地企業，也涉及內地多地上游下游一系列企業的聯動。

四川在新能源汽車行業的內地版圖中佔有重要位置，尤其是核心的動力電池領域。據央廣網報道，四川鋰系列產品產能產量居全國第一。

「從新能源汽車產業鏈來說，四川優勢更多在關鍵核心零部件，特別是在動力電池方面已經打了一個非常好的基礎。可以說，四川已基本集齊動力電池整個產業鏈的頭部玩家。」四川新能源汽車創新中心有限公司董事長華劍鋒介紹。

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責任編輯：尹航

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