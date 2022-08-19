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【中美角力】秦剛指美國有「中國恐懼症」且還在蔓延

國情動向 12:03 2022/08/19

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中國駐美大使秦剛16日受訪時重點談及台灣問題和中美關係。他說，美國確實存在「中國恐懼症」，而且還在蔓延。他強調，美方應公正客觀地看待中國的發展意圖，牢記兩國共同利益和責任遠大於分歧。不應讓差異或分歧阻礙雙邊關係發展，成為對抗和敵視的理由。

秦剛接受半島電視台英文頻道「底線」欄目專訪，他指出，美國眾議長佩洛西竄訪台灣是「魯莽的挑釁之舉」，違背美方在中美三個聯合公報中作出的承諾，包括世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，美國不同台灣發展官方關係。而佩洛西抵台後發表的聲明中講得很清楚，她的訪問是官方性質的。她本人更是美國政府三號人物，具有高度政治敏感性。因此，佩洛西赴台活動，宣稱美國和蔡英文當局站在一起，而蔡英文所屬的民進黨把謀求「台獨」明確寫入了黨綱，美方這就是在為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

在談及中美關係時，秦剛指中美關係的現狀非常令人擔憂，正在走下坡路。這是因為中國被誤解誤判，中美關係被恐懼而非共同利益和共同責任驅動。當被問及「什麼導致美國人對中國行為的擔憂和關切不斷加劇」，秦剛認為，美國確實存在「中國恐懼症」，而且還在蔓延。在美國的仇亞情緒正在上升。中國科學家、中國留學生在美越來越感到不安全。中美各領域正常交流合作也受到這種恐懼的負面影響。

至於如何恢復互信，他表示，需要回到最本源的東西，即美方應公正客觀地看待中國的發展意圖，牢記兩國共同利益和責任遠大於分歧。不應讓差異或分歧阻礙雙邊關系發展，成為對抗和敵視的理由。他還強調，中方不認為「脫鉤」符合中美任何一方的利益，中國也不想「脫鉤」。

秦剛：中方正處理佩洛西訪台的嚴重後果 美方應汲取教訓

【中美角力】白宮召見秦剛譴責台海軍演 駐美使館：強詞奪理倒打一耙

責任編輯：尹航

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