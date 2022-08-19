網傳100名中國人存瑞士銀行7.8萬億 官方這樣回應 

近日，網上熱傳《100名中國人存瑞士銀行7.8萬億？都是些什麼人》，引發網民關注。文章稱，瑞士銀行公布消息，100位中國人在瑞士銀行的存款合計7.8萬億（人民幣，下同），人均存款780億。福建省互聯網闢謠平台表示，網傳消息不實。

據福建省互聯網闢謠平台發布，網傳消息不實。網傳消息中的「瑞士銀行」其實是指瑞銀集團（UBS）。據相關資料介紹：它是歐洲最大的金融控股集團，總部位於瑞士蘇黎世，被《歐洲貨幣》從2004至2007年連續四年評為全球最佳私人銀行。

據媒體報道：2018年10月，瑞銀聯合普華永道（港譯羅兵咸永道，PWC）聯合發布的《2018年億萬富翁報告》顯示，截至2017年數據，中國共有373名億萬富豪。這些富豪們大多來自科技以及零售行業，並擁有1.12萬億美元的資產（當時折合人民幣約7.8萬億元）。

福建省互聯網闢謠平台稱，人民幣約7.8萬億元是2017年時中國373名富豪所有資產，不僅僅是在瑞銀的存款。此外，把「373名」換成「100名」，博眼球的意味更濃了。

福建省互聯網闢謠平台由中共福建省委網絡安全和信息化委員辦公室主辦。

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責任編輯：尹航

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