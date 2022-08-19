內地增2678宗本土病例 西藏往北京列車發現26宗陽性涉5省

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（18日）新增2678宗本土病例，包括559宗確診及2119宗無症狀感染，海南省佔超過半數。另外，一班由西藏開往北京的Z22次列車已至少發現26名陽性人員，涉及河北、北京、山東、山西、河南等5省市。多地發通報緊急尋找乘坐該次列車的乘客。

據國家衛健委通報，海南省新增441宗確診及1058宗無症狀感染，合計1499宗本土病例，三亞佔996宗，較昨日少200多宗。國務院副總理孫春蘭17日至18日在三亞市、陵水黎族自治縣調研並召開視訊調度會，強調要咬緊牙關、連續奮戰，以快制快堅決打贏疫情防控這場硬仗。

疆藏地區疫情亦持續蔓延，西藏新增680宗本土病例，大部分是無症狀感染，其中拉薩市和日喀則市佔最多，分別有225和219宗。新疆亦再多227宗本土病例，其中伊犁州伊寧市佔113宗，烏魯木齊有50宗。

另外，8月15日一趟由西藏拉薩站開往北京西站的Z22次列車，已至少發現26宗陽性感染，分佈為河北11宗、山西7宗、河南5宗、北京2宗、山東1宗。

鐵路部門表示，已啟動應急預案，及時提供相關乘車人員信息，配合沿途各站所在地衛生防疫部門開展流調協查和處置工作。經全面排查，目前未發現同車其他旅客和鐵路工作人員感染情況。

責任編輯：易燕丹

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