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南方多省最高溫超40℃ 鄱陽湖水位不足10米創70年新低

社會熱點 14:00 2022/08/19

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內地高溫天氣持續，中央氣象台連續八天發佈高溫紅色預警，八省市部分地區最高氣溫可達40℃以上。受連日高溫少雨等因素影響，鄱陽湖水位退至不足10米，創1951年有記錄以來新低，亦刷新最早進入低枯水期紀錄。

中央氣象預計，今日日間，陝西南部、四川東部、重慶大部、湖北西部和東南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部、安徽東南部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

鄱陽湖刷新最早進入低枯水期紀錄

受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續走低。截至今日4時，鄱陽湖代表站星子站水位退至9.99米，為1951年有記錄以來同期最低水位；鄱陽湖亦提前進入低枯水期（10米以下），繼8月6日最早進入低水期（12米以下）後，鄱陽湖再次刷新最早進入低枯水期紀錄，較原最早出現年份（2006年9月28日）提前40天。

高溫又乾旱！重慶一縣城供水水源 僅夠用10天

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江西省水文監測中心數據顯示，鄱陽湖星子站水位從12米退至10米，僅用13天。6月23日以來，星子站水位57天內下降9.44米，日均退幅0.17米，日最大退幅0.33米（8月5日）。

目前，在鄱陽湖入長江口，往日寬闊的湖面上出現大片黃色灘塗，航道變得狹窄。氣象台預測，未來一周江西省仍以高溫少雨天氣為主，加之長江流域來水正常偏少，鄱陽湖水位仍將持續走低。

責任編輯：易燕丹

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