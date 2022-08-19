▲ 李克強要這6個省挑大樑穩住全國經濟 有何玄機？

中國穩住下滑經濟壓力有增無減，中央淡化了原先全年經濟增長5.5%目標，調整為盡力而為，做到多少得多少，條件較好的地區要帶頭加倍努力。國務院總理李克強要求，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川6個經濟大省要勇挑大梁，發揮穩經濟關鍵支撐作用。為甚麽是這6個省？

李克強日前南下深圳考察，主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，要求有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。

被點名的6個省中，廣東、浙江、江蘇、山東4個都是沿海省份、河南和四川則是內陸省份。

這6個省無論是經濟規模和比重、吸收就業，還是對財政的貢獻，對全國經濟發展作用都非常巨大。在目前經濟困難時刻，能力愈大，責任就愈大。

座談會上談及的數字可說明6個經濟大省的重要性：

6省經濟總量佔全國的45%，其中4個沿海省在地方對中央財政凈上繳中貢獻超過6成；

6省市場主體數量佔全國4成以上，貢獻了40%以上的就業；

6省進出口和利用外資都接近全國的6成；

6省人口總量接近6億，佔全國人口超過40%。

從2021年GDP總量來看，排在前六位的省份就是廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川。其中，廣東GDP超12萬億元，江蘇GDP超11萬億元，山東GDP超8萬億元，浙江GDP超7萬億元，河南、四川GDP均超5萬億元。

從2022年上半年財政收入來看，廣東6730億元排第一，浙江4984億元排第二，江蘇4639億元排第三，山東3950億元排第四。另外四川2479億元，河南2362億元，分列第七和第八位。

中新網引述中國財政科學研究院研究員白景明表示，6個經濟大省總體上分兩大板塊，其一沿海4省，廣東、江蘇、山東、浙江經濟比較發達，高新技術產業比重相對比較高，而且經濟發展基礎條件好，回旋餘地更大，家底厚實，完成財政上繳任務問題不大。

另一個板塊是河南、四川，其中河南是產糧大省，對農業穩定發揮重要作用。白景明稱，這兩個省份後發優勢較大，這兩年發展速度較快。

6個經濟大省如何發力呢？中國人民大學中國資本市場研究院聯席院長趙錫軍認為，經濟大省要盡快把中央出台的一系列政策措施落實到位，加快推進相關投資項目，在三季度形成更多實物工作量，也就是在投資方面要加碼，要更快推進，成為下半年穩經濟的一個重要支撐。

另外，6個省要給市場主體更大的支持，加大助企紓困力度，穩定就業和收入，從而進一步擴大消費，讓下半年消費有更好的起色，促消費要抓住房產、汽車這兩個重要的消費領域。

李克強現身深圳 為創投企業打氣（有片）

南方多省最高溫超40℃ 鄱陽湖水位不足10米創70年新低

Panasonic、五十鈴等多家日企在重慶工廠因缺電停產

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒