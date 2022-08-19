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調查：若台海軍事活動續增 近半美企料影響在台營運

經濟脈搏 20:11 2022/08/19

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台海局勢持續緊張，台灣美國商會針對會員意見訪查結果顯示，超過四分之三的企業稱日常營運未受到明顯影響。但若2022至2023年台海軍事活動持續增加，46%的企業會員指出，將會影響在台營運；其餘的54%認為營運可能不會受到影響或者尚未確定。

在美國眾議院議長佩洛西訪台及中國軍事演習之後，商會於8月8日至17日，對529家企業會員展開訪查。在126家完成訪查的企業會員中，有77%的企業指出目前未受到重大影響；17%表示有受到影響。

商會指出，在受影響的17%企業中，有三分之一經歷運輸、保險費用增加或商品延遲等問題影響；另有近半數表示，其影響來自海外總部對於政策變化所產生的擔憂。

秦剛：台灣問題處理不好 將對中美合作帶來顛覆性影響

美台21世紀貿易談判正式啟動 京促美慎重處理與台經貿關係

至於企業會員被問及最擔心哪一項媒體報道中所指的威脅時，排名第一的是整體緊張局勢，尤其是對台散播假消息與發動認知作戰；第二為台灣周邊海空域遭到設限；第三是針對台灣產品與民眾祭出制裁、旅遊禁令、抵制與禁運。

該會執行長魏立安（Andrew Wylegala）指出，美國商會持續呼籲設定更積極的議程，以透過美台21世紀貿易倡議、避免雙重課稅協定、乃至於最終簽訂雙邊貿易協定（BTA）的方式來加速美國與台灣的經濟合作。同時認為，將台灣對外國旅客的入境簽證制度恢復到疫情之前的狀態，顯得格外重要。

責任編輯：易燕丹

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