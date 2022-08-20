內地新冠疫情持續，國家衛健委公布今日公佈，內地昨日新增2169宗本土感染，超過一半來自海南約1200宗，其中三亞有869宗。國務院副總理孫春蘭在連日在海南調研疫情，她表示三亞疫情擴散勢頭得到有效遏制。

新增本土確診個案有578宗，海南469宗、陝西33宗、西藏22宗。新增本土無症狀感染個案1591宗，海南732宗、西藏501宗、新疆184宗。

新華社報道，國務院副總理孫春蘭連日在海南調研指導疫情防控工作表示，經過持續攻堅，海南省三亞疫情擴散勢頭得到有效遏制，海南疫情較重6個重點市縣呈下降趨勢，陵水、臨高已實現社會面清零，全省疫情穩中向好，但防控基礎仍不穩固。

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另一疫情重災區新疆新增5宗本土確診病例和184宗本土無症狀病例。本土確診病例分布在烏魯木齊市高新區、巴州庫爾勒市和哈密市伊州區。有鑒于疫情未見放緩迹象，新疆自治區政府星期五宣布烏魯木齊市靜態管理措施延長三天。

▲ 內地增2169宗本土感染 孫春蘭：三亞疫情得到有效遏制

新疆衛健委黨組成員胡志春昨日稱，目前，新疆疫情形勢複雜嚴峻，每日報告感染者數量仍處高位，社區傳播擴散風險仍然存在。

此外，山西省平遙縣當地政府要求全縣保持靜默狀態，非必要不外出，原則上必須居家。火車站、高鐵站、高速路口限制人員流動，實行交通管控。雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市、維西縣、德欽縣昨日晚起也相繼發布疫情防控緊急通告，開展區域核酸檢測，所有人員非必要不出市（縣）。

責任編輯：李冰琪