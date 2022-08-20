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水利部：未來一周面臨汛情旱情疊加嚴峻形勢

社會熱點 12:06 2022/08/20

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內地高溫天氣持續，長江流域出現旱情，而長年乾旱的西北部分地區出現汛情。國家防總副總指揮、水利部部長李國英在主持專題會商時指出，預測未來一周，內地面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。

從旱情看，長江中下遊和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展；從汛情看，松花江及第二松花江，海河流域部分水系，黃河上中遊地區特別是內蒙古河段和北幹流上段、渭河，海南及西江流域沿海諸河等將有較強降雨過程，發生洪水的可能性較大。

李國英強調，要高度重視汛情、旱情疊加的嚴峻形勢，防汛抗旱兩手抓、兩手都要硬，加強風險研判和預警預報，緊盯薄弱環節，提前查漏補缺，強化責任落實，堅決打贏防汛抗旱兩場硬仗。

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李國英要求，要全力以赴做好抗旱工作。要精準掌握旱區人員飲水以及大牲畜、規模化養殖飲用水困難情況，提前有針對性地采取保供水措施；以確保旱區群眾飲水安全、保障大中型灌區引水灌溉為目標，實施「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動，精細調度以三峽水庫為核心的長江上遊水庫群、洞庭湖「四水」水庫群、鄱陽湖「五河」水庫群，滾動跟蹤補水演進過程，精準對接城鎮和灌區取用水。

未來一周內地旱情汛情面臨嚴峻形勢

此外，還要抓好局地強降雨導致的山洪災害防禦。要統籌考慮後汛期水庫調度運用，在確保防洪安全前提下，兼顧蓄水，為秋冬季供水提供儲備水資源。

責任編輯：李冰琪

 

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