蘇州女穿和服事件後續 警方歸還衣物表達關心

早前江蘇蘇州一名女子穿和服拍照，被警方以涉嫌尋釁滋事為由帶走，沒收女子的衣服與鞋襪，引發執法過當爭議。最新消息，警方已將衣物歸還，並對當事人表示關心。

化名為小亞的女子10日與友人在蘇州有日式場景氛圍的淮河街買章魚燒時，輔警突然上前盤問，原因是小亞身著和服。

警方將小亞與友人帶到派出所，質疑小亞穿和服的打扮是「煽動民族仇恨」，並要她寫500字的反思文「我知道穿日式服裝上街是很危險的行為」，強迫她脫下和服、襪子與木底人字拖。

江蘇一女生穿和服cosplay 被警方以尋釁滋事帶走惹議（有片）

浙江女子國家公祭日穿和服遭舉報 官方：是日式茶室老闆

小亞在社交平台上敘述事件發生的經過，引發輿論譁然，事件正反立場都有。輿論發酵後，小亞還一度在網上「為傷害民族情感」道歉。

根據北京青年報昨天晚間報道，最新消息是，蘇州警方已將衣物歸還給小亞家人。

報道指出，19日下午5點，蘇州市高新區獅山派出所警方上門找到小亞的家人，雙方交談後，警方將之前沒收的小亞的衣服和鞋襪歸還給其家人，並對小亞表示了關心。

報道並未提及，警方因其執法過當而向小亞道歉，或有任何懲處。

目前小亞本人尚未回應，她的微博帳號「是影子不是本人」所有貼文均被刪除，僅留下空白頁面。

責任編輯：李冰琪