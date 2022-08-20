  • 31°C
香港時間 : 2022820日 (六) 14:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蘇州女穿和服事件後續 警方歸還衣物表達關心

社會熱點 13:33 2022/08/20

分享：

分享：

早前江蘇蘇州一名女子穿和服拍照，被警方以涉嫌尋釁滋事為由帶走，沒收女子的衣服與鞋襪，引發執法過當爭議。最新消息，警方已將衣物歸還，並對當事人表示關心。

化名為小亞的女子10日與友人在蘇州有日式場景氛圍的淮河街買章魚燒時，輔警突然上前盤問，原因是小亞身著和服。

警方將小亞與友人帶到派出所，質疑小亞穿和服的打扮是「煽動民族仇恨」，並要她寫500字的反思文「我知道穿日式服裝上街是很危險的行為」，強迫她脫下和服、襪子與木底人字拖。

江蘇一女生穿和服cosplay 被警方以尋釁滋事帶走惹議（有片）

浙江女子國家公祭日穿和服遭舉報 官方：是日式茶室老闆

小亞在社交平台上敘述事件發生的經過，引發輿論譁然，事件正反立場都有。輿論發酵後，小亞還一度在網上「為傷害民族情感」道歉。

根據北京青年報昨天晚間報道，最新消息是，蘇州警方已將衣物歸還給小亞家人。

報道指出，19日下午5點，蘇州市高新區獅山派出所警方上門找到小亞的家人，雙方交談後，警方將之前沒收的小亞的衣服和鞋襪歸還給其家人，並對小亞表示了關心。

報道並未提及，警方因其執法過當而向小亞道歉，或有任何懲處。

目前小亞本人尚未回應，她的微博帳號「是影子不是本人」所有貼文均被刪除，僅留下空白頁面。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國旗袍公仔被翻譯為「日本藝伎」名創優品致歉：深刻自省
2022/08/10
中國旗袍公仔被翻譯為「日本藝伎」名創優品致歉：深刻自省
曾自居「日本設計師品牌」 名創優品致歉：明年完成去日本化
2022/08/18
曾自居「日本設計師品牌」 名創優品致歉：明年完成去日本化
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
2022/08/17
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
浙江女子國家公祭日穿和服遭舉報 官方：是日式茶室老闆
2021/12/14
浙江女子國家公祭日穿和服遭舉報 官方：是日式茶室老闆
江蘇一女生穿和服cosplay 被警方以尋釁滋事帶走惹議（有片）
2022/08/15
江蘇一女生穿和服cosplay 被警方以尋釁滋事帶走惹議（有片）

你可能感興趣

中國旗袍公仔被翻譯為「日本藝伎」名創優品致歉：深刻自省
14:06 2022/08/10
中國旗袍公仔被翻譯為「日本藝伎」名創優品致歉：深刻自省
曾自居「日本設計師品牌」 名創優品致歉：明年完成去日本化
20:28 2022/08/18
曾自居「日本設計師品牌」 名創優品致歉：明年完成去日本化
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
15:49 2022/08/17
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
網絡熱話 蘇州 北京 微博 社交平台

下一篇文章

水利部：未來一周面臨汛情旱情疊加嚴峻形勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳100名中國人存瑞士銀行7.8萬億 官方這樣回應
網傳100名中國人存瑞士銀行7.8萬億 官方這樣回應
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
內地多名愛國KOL被揭為日本安全套賣廣告引爭議
南方多省最高溫超40℃ 鄱陽湖水位不足10米創70年新低
南方多省最高溫超40℃ 鄱陽湖水位不足10米創70年新低
廣州壽司郎傳下令重罰講廣東話員工 引爭議後道歉澄清
廣州壽司郎傳下令重罰講廣東話員工 引爭議後道歉澄清
非法吸收公眾存款等多罪罪成 肖建華在上海判入獄13年
非法吸收公眾存款等多罪罪成 肖建華在上海判入獄13年
內地增2678宗本土病例 西藏往北京列車發現26宗陽性涉5省
內地增2678宗本土病例 西藏往北京列車發現26宗陽性涉5省
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款