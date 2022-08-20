內地防疫放寬？工程院院士：新冠疫情終將回歸乙類傳染病管理

對於持續近三年的新冠肺炎疫情，內地至今仍持續採取嚴格的「動態輕零」政策。中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟近日受訪表示，新冠肺炎屬於流感類乙類傳染病，但卻一直按甲類傳染病級別管理，最終「一定回到乙類管理的軌道上來」。

據內媒極目新聞視頻報道，針對新冠肺炎的超強傳染力、較強致病力等特點，內地官方從2020年1月20日將其納入「乙類傳染病」，但之後卻一直按照更高級別的「甲類傳染病」進行管控。

據了解，內地實際目前只將鼠疫和霍亂納入甲類傳染病。

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對此，李蘭娟近日接受訪問時表示，隨著防控措施逐漸到位，新冠病毒對人們生活的影響肯定會越來越小，將在合適的時候，回歸乙類傳染病管理。

▲ 中國工程院院士：新冠疫情終將回歸乙類傳染病管理

但她也說，如何從甲類管理向乙類管理的轉變，則需要專家全面進行分析評估，結合病毒對人類健康的危害，病毒未來發展的趨勢，病毒對人類經濟生活造成的影響等綜合分析，才能做出最終的結論。

此外，對於中國疫情何時才能徹底結束，蘭州大學院士黃建平預測，基於目前新冠疫情情況，大約在2023年11月左右結束。

責任編輯：李冰琪