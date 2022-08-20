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美駐華大使伯恩斯：全球關注北京成台海不穩定因素

國情動向 17:22 2022/08/20

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美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）在就任近半年以來的個人首場電視專訪中說，北京必須讓世界其他國家相信自身並非「不穩定因素」，並承諾維護台海和平。

國務委員兼外長王毅闡述中方在台灣問題上的立場，強調針對美方每次發起的公然挑釁，中方都必須做出必要正當反應，這是在行使維護國家主權和領土完整的正當權利，也是在維護不干涉內政原則這一國與國交往的「黃金法則」和發展中國家安身立命的「護身法寶」。

據CNN報道，伯恩斯坦率談論北京對美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）本月初訪問台灣的反應，亦即在台灣周邊實施大規模軍事演習，並切斷與美國在軍事、氣候等領域的溝通管道與合作。

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伯恩斯說：「我們不認為美中關係應因為眾議院議長的訪台，一次和平的訪問，而出現危機…這是北京政府製造出來的危機，這是過度反應。」

伯恩斯也表示，現在北京政府有責任讓世界其他國家相信中國在未來會和平行事。

另外，伯恩斯也談到日前因為議長訪台，遭到中國外交部召見，與中國副外長謝鋒開會，伯恩斯形容，那是一場具有爭議的會議，並強調自己始終捍衛議長訪問台灣的權利。

伯恩斯呼籲中國與美國協商，既要討論雙方之間的分歧，也要討論美中或可為了更大利益而努力合作解決的議題，

責任編輯：李冰琪

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