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內地新增2181宗本土病例 孫春蘭：轉運隔離是關鍵

社會熱點 14:33 2022/08/21

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內地新增2181宗本土病例，海南佔約一半，集中在三亞；西藏、新疆仍較嚴重。副總理孫春蘭要求，盡快實現社會面清零，轉運隔離是切斷傳播鏈的關鍵。

國家衛健委公布，過去一日新增確診病例553宗，包括海南440宗，西藏34宗，陝西21宗，四川12宗，廣東9宗，新疆6宗，山西5宗，內蒙古4宗，遼寧4宗，北京1宗等；無症狀病例1628宗，包括海南625宗，西藏560宗，新疆200宗，青海81宗，陝西45宗，湖北15宗，甘肅15宗，廣東9宗，上海2宗等。

在海南，三亞繼續採取分區封控，高風險區居民足不出戶、上門服務，中風險區居民足不出戶、錯峰取物，一周內無新病例可降級。另外，西藏旅遊聖地日喀因應疫情傳播風險仍高，靜默管理措施維持不變。此前因疫情大規模停工的浙江義烏，已連續6天無新病例，今起解除静默管理，約98%企業復工。

孫春蘭20日到三亞市疾控中心及多個社區考察，了聽調溯源、轉運隔離、社區管控等情況。她指，轉運隔離是切斷傳播鏈、實現社會面清零的關鍵，愈及時愈徹底，防控成本就愈低，就能越快打贏這場硬仗。要及時充分判定密接人員，保障隔離房間資源充足，做到應轉盡轉、應隔盡隔，堅決把釘子拔掉。

她同時要求高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加強新一版防控方案的宣傳培訓，抓好常態化疫情防控，維護社會的正常生產生活秩序。

責任編輯：陳建錫

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