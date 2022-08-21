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【內地限電】四川啟動最高級能源供應預警 上海外灘熄燈

社會熱點 15:45 2022/08/21

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內地電力供應問題惡化，四川首次啟用最高級別的能源供應保障一級（紅色）應急響應，以先中央、後地方，先生活、後生產等幾大原則進行電力調度及保供。早前傳出Tesla向政府求救等消息的上海，宣布將連續兩天關閉黃浦江外灘、北外灘，以及小陸家嘴地區的景觀照明，以節省用電。

四川省政府今日（21日）發佈啟動應急響應的通知指，當地正面臨歷史同期最高極端氣溫、最少降雨量、最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極為突出。為全力以赴保安全、保民生、保重點，盡最大努力減少對全省經濟發展和人民群眾生產生活影響，堅決打贏電力保供攻堅戰。

這是今年初印發《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》以後，當地首次啟動最高級別的應急響應（級別從高到低分別為一級、二級、三級、四級）。按規定，應急響應生效後，以先中央、後地方，先重點、後一般，先安全、後生產，先生活、後生產等原則進行能源供應。

上海外灘關閉景觀照明

同時，在電力、成品油、天然氣、煤炭生產等4方面調度上列明多項措施，包括啟動應急發電車，優先滿足城鄉居民及重要用戶用電需求、協調外部資源進行保供、以及組織未受影響的能源企業按最大產能生產。省領導小組辦公室24小時值守，地方政府及時報送能源供應、交通信息網上輿情、社會治安穩定等情況。

在上海，市政府同日發布通告指，為貫徹落實《2022年上海市迎峰度夏有序用電方案》要求，本月22日至23日，暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆），要求各有關單位遵照執行。上海工業生產受四川限電影響不小，當地政府上周據報曾去信四川請求保障電力穩定。

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能源供應 經濟 電力 旱災 上海 四川省

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