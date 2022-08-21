【中國樓市】3省會推「以租換購」 盤活空置住宅兼帶動需求

內地樓市不振下，湖南長沙、四川成都、陝西西安3個省會城市相繼推行「以租換購」政策，居民可把名下物業申請成為保障性租賃住房，限期內不准交易，同時獲得購買一套新樓或單位的資格。市場人士認為，新政策有助盤活閑置存量，改善保租房供應結構，並緩解政府在存量樓盤配建方面的財政壓力。

長沙5月率先公布《關於推進長沙市租賃住房多主體供給多渠道保障盤活存量房的試點實施方案》，明確居民可自願將自有物業用於保障性租賃住房，5年內不得上市交易（包括轉讓、租賃），5年期滿後可退出。租金及升幅接受政府指導，不超過市場標準。居民進行上述操作，能一次性獲得購買一套住宅資格。

長沙的新政策引來倣效， 成都、四安的 住建局也 分別在上月初及上周實行以租換購，措施上大同小異。 有市場人士指，新政策背後一方面與各地面臨的新增保障性租賃住房目標有關，上述3地計劃在十四五期間新增15至30萬套保租房，另一方面則通過「租賃破限購」，尋求釋放出部分改善性需求。

有助打通租購循環，但城市基本面支撐要足夠

對於政策的效果，ICCRA住房租賃產業研究院院長趙然指，這進一步豐富了政策端盤活存量的「工具箱」，目前僅憑新建的增量，尚不足以支撐保障性租賃住房的籌集，盤活存量樓盤不僅有效降低空置率，也能增加保租房供應，滿足不同類型人群的租住需求，緩解政府在存量樓盤配建方面的財政壓力。

趙指，新建保租房需一定時間，而盤活存量樓盤供應的時效性較強，能立即入住，且大多都在市中心，交通和周邊配套設施方面也更具優勢。

58安居客房產研究院分院院長張波指，租賃和購買結合的政策是一個創新，值得推廣，可同時解決新市民居住問題及改善性需求。但張亦指，要想明顯體現出效應，需要市場本身存在足夠需求，包括長沙、成都等省會城市，住屋需求的實際支撐力度強，這是支撐這一政策的重要基本面。